Qui était le membre du Congrès Alcee Hastings et que nous a appris son héritage? ⋆ 10z viral

Représentant des États-Unis Alcee Hastings est décédé à l’âge de 84 ans en avril après une bataille de trois ans contre le cancer du pancréas. Hastings a laissé un héritage de grandeur, d’équilibre et de service civil. Il laisse dans le deuil ses trois enfants et sa femme Patricia Williams.

Rep.Alcee Hastings, D-Fla., Prend la parole lors d’une audience du Comité des règles de la Chambre sur la destitution contre le président Donald Trump sur Capitol Hill à Washington. (Photo AP / Patrick Semansky, dossier)

Mais qui était le membre du Congrès Hastings, et pourquoi sa présence était-elle si importante au sein du Congrès des États-Unis?

Le membre du Congrès Hastings a représenté le 20e district du Congrès depuis 1993, remportant 14 élections consécutives et étant le plus ancien membre du Congrès de l’état de Floride. Le représentant Hastings a occupé son siège pendant 28 ans.

Le 20e district s’étend sur deux comtés démographiquement distincts de Broward et Palm Beach. Alors que 70% des électeurs votants sont originaires de Broward, 30% sont basés à Palm Beach. Les populations noires, caribéennes et latines de Floride convergent entre ces comtés et Hastings s’est donné pour priorité de se concentrer sur des questions telles que les relations internationales, la déségrégation et les droits civils.

Ce que beaucoup ne réalisent pas, c’est que le 20e district a été spécialement conçu pour augmenter les possibilités pour un membre d’une minorité d’aller au Congrès. Dans les années 80, plusieurs révisions de la loi sur les droits civils ont contribué à redistribuer la zone de manière à ce que la représentation soit un point central.

Avant d’être élu au Congrès, président Jimmy Carter nommé Hastings juge fédéral en 1979, devenant l’un des premiers Noirs à occuper un poste de juge fédéral en Floride. Hastings – un fier produit des HBCU (Université Howard pour le premier cycle et Université agricole et mécanique de Floride pour la faculté de droit) était hautement considéré comme un leader au sein du Congressional Black Caucus.

Rep.Alcee Hastings (D-FL) prend la parole lors d’un débat lors d’une réunion du comité le 29 juillet 2014 au Capitole américain à Washington, DC. (Photo par Win McNamee / .)

Depuis la mort du grand membre du Congrès, plusieurs pionniers sont apparus intéressés à occuper le siège de Hastings. Jetons un coup d’œil à eux ci-dessous:

Bobby Dubose. L’actuel chef de la minorité à la Chambre des représentants de Floride et ancien vice-maire de Fort Lauderdale cherche à prendre les rênes en tant que membre du Congrès défendant les questions de justice sociale, tout comme il l’avait fait lorsqu’il est entré en politique à l’adolescence en tant que président du Conseil des jeunes de la NAACP. .

Barbara Sharief. Le Dr Sharief a été à la fois commissaire et maire du comté de Broward. Ses collègues commissaires du comté de Broward, Mark Bogen et Lamar Fisher, et la commissaire du comté de Palm Beach, Melissa McKinlay, l’ont approuvée. La commissaire Sharief a également été active au sein de l’Association des comtés de Floride, où elle a été présidente sortante, défendant des questions telles que la réforme des soins de santé et de la justice pénale.

Priscilla Taylor. Bien connu dans le pays de Palm Beach en tant qu’ancien représentant de l’État de Floride et ancien commissaire, Taylor est actif en politique depuis 1999. Taylor est bien connu pour avoir mené à bien le Ballpark of Palm Beaches – le centre de formation des Astros de Houston et des ressortissants de Washington. .

Sheila Cherfilus-McCormick. Cherfilus-McCormick, une dirigeante de la santé, a attiré l’attention de tout l’État lorsqu’elle s’est présentée contre le membre du Congrès Hastings lors de la primaire de 2020, recueillant 31% des voix. Cherfilus-McCormick a été interviewé l’année dernière avec @politicking.

Perry Thurston. Le sénateur d’État Thurston a également siégé à la Chambre des représentants de l’État, où il a été élu chef démocrate. Thurston, le neveu du maire de Lauderhill, Ken Thurston, a été un leader continu sur des questions telles que la stratégie de vaccination et la reprise économique.

Marlon Onias. Onais est un vétéran de la garde côtière américaine et un ancien détective de la police à New York. Après avoir quitté une carrière dans l’application de la loi, Onais a décidé d’étudier le droit. Également diplômé en droit de l’Université agricole et mécanique de Floride, Onais se concentre désormais sur le litige civil.

Dale Holness. Le commissaire Holness est largement connu dans la communauté caribéenne comme le savant politique d’origine jamaïcaine qui était auparavant l’ancien maire du comté de Broward. Recueillant le soutien de la famille Hastings, le shérif de Broward Gregory Tony et le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, démontrent le message uni que Holness a réussi à faire résonner dans le 20e arrondissement.

Matt Boswell. Boswell est un homme d’affaires qui se concentre sur la promulgation d’une déclaration des droits économiques et se concentre sur les soins de santé, le logement et l’éducation dans le cadre du contrat social de l’Amérique avec sa population.

Elvin Dowling. Dowling, un auteur, est connu pour être le plus jeune chef de cabinet de la National Urban League et pour son livre nommé Pulitzer, «Still Invisible?: Examining America’s Black Male Crisis». Comme l’indique le sujet de la plupart de ses écrits, Dowling s’est montré extrêmement conscient des défis des hommes afro-américains et a même servi comme stagiaire sous le regretté membre du Congrès Hastings.

Greg Musselwhite. Le candidat républicain du groupe rejoint la course alors que le district est fortement démocrate. Musselwhite s’exprimera sur le slogan de la campagne «Montez sur le BATEAU, construisons notre Amérique ensemble».

Jusqu’à présent, le gouverneur Ron DeSantis n’a pas encore fixé de date pour l’élection spéciale qui aura lieu pour remplacer le regretté membre du Congrès, mais comprenant l’impact de Hastings sur l’état de Floride, c’est certainement une course qui affectera l’avenir de la politique pour les années à venir.

Céant Wen-kuni est le PDG et co-fondateur de Politicking. Elle est boursière Fulbright et grâce à la bourse, elle a étudié les infrastructures de santé au Sénégal au cours de la dernière année. Elle a obtenu sa maîtrise en santé publique en gestion et politique de la santé en 2016 de l’Université Drexel. Avant Drexel, elle a fréquenté l’Université Howard, à Washington, DC où elle a obtenu son diplôme Phi Beta Kappa et avec les honneurs un baccalauréat ès sciences en biologie.

