Qui était le premier mari de Sofia Vergara ?

L’animatrice d’America’s Got Talent, Sofia Vergara, est l’une des stars les plus aimées (et les mieux payées) d’Hollywood. Elle est mariée à l’acteur Joe Manganiello, mieux connu pour ses apparitions dans “True Blood” et “Magic Mike”.

Mais saviez-vous que Sofia Vergara a d’abord épousé un autre Joe ? L’actrice a dit “Oui, je le veux” à son petit ami du lycée Joe Gonzalez alors qu’elle n’avait que 18 ans. Sofia Vergara et González ont un fils de 29 ans, Manolo, né à Barranquilla, en Colombie. Manolo est mannequin, actrice et réalisatrice.

Sofia Vergara a été mariée à son premier mari pendant quelques années et a divorcé en 1993 lorsque leur fils avait 2 ans. En 2011, Vergara a parlé à Parade de sa relation avec González. “Nous sommes toujours des amis proches”, a déclaré l’actrice, ajoutant que son ex-mari restait même avec elle lorsqu’il visitait les États-Unis.

Bien que González soit toujours impliquée dans la vie de son fils, Vergara a fait une grande partie de l’éducation de ses enfants et en est fière. “Maintenant que je regarde en arrière, je n’ai jamais eu besoin de l’aide de personne”, a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar en 2016. “C’est formidable de regarder en arrière et de savoir que j’ai tout fait moi-même. C’est gratifiant ».

Sofia Vergara a rompu ses fiançailles

Après Joe González et avant Joe Manganiello, Sofía Vergara s’est fiancée à l’acteur et réalisateur Nick Loeb. Sofia Vergara et Loeb ont mis fin à leurs fiançailles en 2014. Le Los Angeles Times a rapporté que Vergara avait rompu ses fiançailles sur sa page WhoSay qui n’existe plus.

“Peu importe que tout le monde s’en soucie, mais afin de ne pas donner à la presse l’opportunité d’inventer un drame fou et blessant, je préfère dire personnellement à mes fans que Nick et moi avons décidé de nous séparer”, a écrit l’actrice.

Il a ajouté que “nous avons eu trop de mal à trouver comment passer du temps ensemble et à cause de mon travail et maintenant le sien, c’est allé de mal en pis, ce n’est plus amusant”.

Loeb et Sofia Vergara ont eu une bataille juridique sur les embryons congelés

Bien que Sofia Vergara et Loeb se soient séparés en 2014, ils étaient toujours impliqués dans une bataille juridique jusqu’au début de cette année. NBC Los Angeles a rapporté que le 28 janvier 2021, la Cour supérieure de Los Angeles a décidé de maintenir un contrat antérieur stipulant que ni Vergara ni Loeb ne sont autorisés à utiliser des embryons précongelés qu’ils ont créés ensemble sans le consentement écrit de l’autre personne.

La décision était le résultat d’une longue bataille juridique dans laquelle Loeb a affirmé que Vergara l’avait verbalement autorisé à implanter les embryons dans une mère porteuse. Loeb a également allégué qu’il n’avait signé le contrat initial (qui stipulait qu’il avait besoin du consentement écrit de Vergara pour amener les embryons à terme) parce qu’elle l’avait poussé à l’accepter.

Loeb est apparu sur The Today Show en 2015 pour discuter de l’affaire. Loeb a déclaré à l’hôte Hoda Kotb que, bien qu’il ait signé des documents juridiques, “aucun des formulaires ne discutait vraiment de ce qui se passerait en cas de séparation”.

Dans un article d’opinion écrit pour le New York Times intitulé “Nos embryons congelés ont le droit de vivre”, Loeb a fait valoir que la question en jeu était le caractère sacré de la vie. « Lorsque nous créons des embryons dans le but de vivre, ne devrions-nous pas les définir comme de la vie plutôt que de la propriété ? Le désir d’une personne d’éviter la parentalité biologique (libre d’obligations légales) l’emporte-t-il sur les croyances religieuses d’une autre dans le caractère sacré de la vie et sur le désir d’être parent ? Loeb a écrit.

Dans une déclaration obtenue par le magazine People, Loeb a déclaré que “c’est une honte que Sofia, une fervente catholique, ait intentionnellement créé des bébés juste pour les tuer”. Loeb a co-écrit et réalisé un film de 2020 intitulé « Roe v. Wade, “qui explore l’affaire de 1973 de la Cour suprême du même nom. Variety a qualifié le film de” pièce de propagande anti-avortement flagrante “. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Loeb a déclaré que “ce que j’ai essayé de faire dans le film en tant que réalisateur, c’est vraiment montrer les deux côtés”.

La nouvelle saison de “America’s Got Talent” a débuté cette semaine

Vous avez pu voir Sofia Vergara à la première de la saison 16 de “America’s Got Talent”, qui a été diffusée le 1er juin à 20 h HE sur NBC.

Sofia Vergara jugera les candidats aux côtés de Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel et Terry Crews.

