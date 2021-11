Qui était le quatrième candidat éliminé en NBL 2021 ?

Univision Dominican Clauvid Dály était le quatrième participant éliminé de Nuestra Belleza Latina 2021.

Lors du sixième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, le mannequin Clauvid Dály a fait ses adieux à la compétition en devenant le quatrième candidat éliminé de l’émission de téléréalité Univision.

Les membres du jury, Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones et Giselle Blondet, ont tiré avec nostalgie sur Dály, qu’ils considéraient comme l’un des participants les plus complets de la douzième saison de NBL.

Goyso, l’un des juges les plus critiques de NBL, a annoncé que la participante dominicaine n’avait peut-être pas eu de contact avec les téléspectateurs en raison de sa peur de rompre avec la perfection qu’elle a transmise à chacun des galas de la compétition.

« Clauvid, je pense que tu as tout fait correctement, mais tu dois briser la perfection. Si vous continuez, n’ayez pas peur. Vous devez fournir quelque chose de nouveau pour que le public puisse se connecter avec vous, c’est important », a déclaré la fashionista espagnole quelques secondes avant l’annonce du nom du quatrième éliminé de la NBL 2021.

Adal Ramones a annoncé le nom du candidat sauvé lors du sixième gala de la NBL 2021

Les Dominicains Génesis Suero et Clauvid Dály se disputaient la dernière place parmi les six demi-finalistes de la NBL 2021. Cependant, un seul d’entre eux pouvait passer à la phase suivante de la compétition Univision.

Adal Ramones a annoncé le nom du candidat qui avait été sauvé par les membres du jury de qualification : « Cette décision a été extrêmement difficile et douloureuse, très douloureuse. Nous savions qu’à l’approche de la demi-finale cela allait peser plus lourd et nous avons pris la décision ensemble, et nous avons décidé que le participant qui est sauvé ce soir et devient automatiquement le sixième et dernier demi-finaliste est… Génesis Suero ».

Alejandra Espinoza a dédié quelques mots émouvants à Clauvid Dály

Après avoir fait savoir que Clauvid Dály était le candidat qui sortait de la compétition, Alejandra Espinoza a dédié quelques mots émouvants à la jeune dominicaine, qui a conquis de nombreux téléspectateurs par son indéniable talent, son charisme et son humilité.

« Clauvid, que puis-je te dire ? Tu es une femme. Tu es belle non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur. Je suis sûr à deux mille pour cent qu’un grand avenir vous attend là-bas, je sais que vous êtes fier de tout ce que vous avez accompli », a déclaré Espinoza avant de renvoyer Dály avec de grands applaudissements sur la scène de la NBL 2021.

Clauvid Dály était reconnaissant pour sa performance à NBL 2021

Clauvid Dály était très reconnaissant d’offrir ses premiers mots après avoir fait savoir qu’elle avait été éliminée de la célèbre émission de téléréalité Univision : « Merci beaucoup aux juges de m’avoir fourni cette plateforme. Ce fut une expérience spectaculaire pour moi et je continuerai à les voir (en référence à leurs collègues de la compétition) ».

Dans une vidéo exclusive sur le profil Instagram de Nuestra Belleza Latina, Dály a également parlé de son départ de l’émission de téléréalité : « Aujourd’hui, j’ai quitté la compétition, c’est horrible ; mais ce fut une très belle expérience. Je pense que le public a appris à me connaître un peu plus et j’ai tout aimé. Le message que je laisse à mes compagnons est qu’ils l’apprécient, qu’ils l’apprécient et qu’il leur reste peu avant de couronner une reine. J’emmène avec moi de nouvelles expériences, de nouveaux amis, j’ai beaucoup appris sur la télévision et j’ai une nouvelle vision de la vie et de la croissance, qui ne sera jamais oubliée ».