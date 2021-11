Qui était le troisième finaliste éliminé en NBL 2021 ?

Univision cubano-argentine Mía Dio a été la troisième finaliste éliminée de Nuestra Belleza Latina 2021.

Lors du cinquième gala de Nuestra Belleza Latina 2021, l’influenceuse Mía Dio a fait ses adieux à la compétition en devenant la troisième finaliste éliminée à l’unanimité des membres du jury.

Le jury, composé de Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones et Giselle Blondet, a conclu que Dio devait quitter la compétition car il était constamment à l’intérieur d’un personnage, ce qui ne permettait pas aux téléspectateurs de connaître sa véritable essence.

Malgré sa faible maîtrise de l’espagnol, le jury et Alejandra Espinoza ont déclaré que la cubano-argentine avait un talent indéniable pour réussir dans l’industrie du divertissement, alors ils lui ont souhaité que Nuestra Belleza Latina ne soit que le début des grands succès que vous pouvez avoir. dans votre carrière artistique.

La Mexicaine Jaky Magaña a une nouvelle fois été sauvée par les juges, qui la considèrent comme une finaliste avec de grandes qualités pour s’aventurer dans la programmation d’Univision. Cependant, les juges ont également demandé à la finaliste d’exploiter son potentiel artistique afin de se connecter avec le public et de cette manière, de voter en sa faveur afin qu’elle ne soit pas à nouveau en danger d’élimination.

Avant de faire ses adieux à l’étape NBL 2021, Mia Dio a souligné que si elle n’avait pas été éliminée, elle aurait cédé sa place dans la compétition à Jaky Magaña.

Les larmes aux yeux, Dio a assuré que Magaña était l’un de ses plus grands amis et compagnons du concours Nuestra Belleza Latina.

La cubano-argentine a rappelé qu’elle avait toujours eu une vie pleine de luxe, d’amours et d’animaux de compagnie, mais qu’elle n’avait jamais eu l’occasion d’établir une relation d’amitié aussi vraie que celle qu’elle avait eue avec Jaky Magaña, qu’elle a remercié d’avoir lui a appris diverses coutumes de la culture mexicaine.

À travers le compte officiel sur Instagram de Nuestra Belleza Latina, Mia Dio a envoyé un message d’adieu à toutes les personnes qui l’ont soutenue pendant son passage à travers la douzième saison de l’émission de téléréalité : « Je dois déjà rentrer chez moi, malheureusement. Mais une chose que je retiens de cette compétition, c’est une amitié spectaculaire avec Jaky, aussi avec Génesis et Fabién, avec beaucoup… ».

Dio a poursuivi en mentionnant: « Une autre chose que j’emporte avec moi est l’expérience. Quand je suis entré dans cette compétition, je pensais avoir une confiance spectaculaire, mais non. Quand j’ai vu comment je marchais sur le podium, j’ai commencé à tout remettre en question, mais je pense que cette compétition va m’aider à me sentir plus fière de moi en tant que femme ».

« J’ai un message pour tous ceux qui vivent dans le manoir : continuez à vous battre pour vos rêves, mais il est également important de savoir que vous ne pouvez pas devenir des ennemis. Nous devons toujours être amis. Je travaille déjà dans le monde du divertissement, mais je me suis toujours senti seul. Par des gens comme Jaky, je me suis senti soutenu pour la première fois de ma vie et c’est très agréable. Au public, merci pour vos messages d’amour. Je ne vais pas abandonner, Nuestra Belleza Latina m’a ouvert la porte du marché latin et je veux être actrice. J’espère qu’ils pourront me voir dans un roman à l’avenir », a réitéré la jeune femme de 20 ans.