Qui était Les Paul ? – Site Web officiel pour les lancements de musiciens et d’inventeurs

Qui était Les Paul ? Un nouveau site officiel dédié à Les Paul et à ses contributions à l’industrie musicale répond à cette question.

Les contributions de Les Paul à l’industrie de la musique ont changé la façon dont les musiciens jouent de la musique, les ingénieurs enregistrent la musique et la façon dont les fans peuvent entendre la musique. Le site Web lui-même est divisé en cinq sections qui montrent qui était Les Paul et pourquoi il était si important pour façonner les musiciens du monde entier.

La section Inventor donne aux visiteurs un aperçu de la guitare électrique à corps solide, du son sur le son, de l’enregistrement multipiste et d’autres inventions de Les Paul. D’anciennes vidéos de Les expliquant ses inventions depuis son home studio sont disponibles à regarder. Il est rejoint par Mary Ford sur plusieurs programmes pour présenter les inventions. Il s’agit de la plus vaste collection d’interviews et de vidéos rarement vues de Les Paul disponibles.

La section Musicien du site célèbre l’impact des inventions de Les sur les musiciens, de Paul McCartney à Slash. Les Paul a eu des relations précoces avec des artistes comme Bing Crosby, Chet Akins et Tony Bennett. Il comprend une chronique de sa vie avec Mary Ford et des tubes comme “How High the Moon” et “Vaya Con Dios” disponibles à l’écoute.

Le site officiel de Les Paul offre aux visiteurs une vue plongeante sur la collection de guitares de Les Paul.

Chaque guitare comporte une description détaillée et des photographies d’accompagnement. Il présente également une chronologie de la carrière de près d’un siècle de Les Paul et des vidéos de plusieurs de ses amis célèbres. Le site Web de Les Paul indique que de nouvelles vidéos seront ajoutées régulièrement afin que les invités puissent continuer à profiter des performances de Keith Richards des Rolling Stones, Billy Gibbons de ZZ Top, Joan Jett, Jeff Beck, Steve Miller, Merle Haggard et d’autres.

La section Fondation du site Web de Les Paul contient des informations sur ses efforts caritatifs. La Fondation inspire une pensée innovante et créative en soutenant l’éducation musicale, l’enregistrement, l’innovation et la recherche médicale pour l’audition. Cette section du site met également en évidence les expositions Les Paul dans les musées des États-Unis.

La section Musique du site Les Paul est dédiée à sa discographie. Connu comme le musicien d’un musicien, c’est la représentation la plus complète de sa musique disponible en ligne. Sa production musicale comprenait plus de 33 enregistrements parmi les 20 meilleurs dans plusieurs genres, dont la pop, le jazz et le R&B.

Les fans peuvent télécharger sa musique directement et écouter des chansons comme “Hawaiian Paradise”, “Bye Bye Blues”, “The Hit Makers” et bien d’autres. Cette section contient également des images des pochettes d’album originales et un aperçu de l’héritage musical de Les Paul.