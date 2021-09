Qui était l’homme le plus sexy d’EXATLON ? : Photos

Exatlon États-Unis / Instagram Kelvin Renteria est tombé amoureux de nombreux abonnés EXATLON

Tout au long des plus de 7 mois qu’a duré la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, de nombreux athlètes ont traversé le spectacle, non seulement depuis le début, mais aussi au milieu du programme, et presque à la fin, lorsque des renforts sont apparus. , en raison à la session difficile qui a abouti à la compétition 2021, en raison de multiples blessures.

Et parmi les messieurs, il y avait toutes sortes de concurrents : du plus grand, comme Jacobo García, au plus petit, comme le champion Jeyvier Cintrón, plus âgé, comme Mack Roesch et Andoni García, 32 ans, enfants, comme Horacio Gutiérrez, sérieux et mesuré, comme Kelvin Renteria et d’autres pleins de confiance en soi.

Mais au-delà de cela, les adeptes de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète », ont rempli les réseaux sociaux du programme et les concurrents de toutes sortes de messages et même de soupirs, louant les figures athlétiques enviables des messieurs.

Et bien que jour après jour, les téléspectateurs aient pu observer et détailler en détail les corps des participants à l’émission, une photographie partagée cette semaine par Jeyvier Cintrón sur son compte Instagram, a de nouveau suscité des commentaires sur la qualité des athlètes qui ont mesuré les forces. EXATLON. Selon les mots de plus d’un utilisateur des réseaux, les athlètes ont donné un formidable « taco de ojos ».

Dans l’image, qui a été très commentée et qui a été capturée quelques jours après la fin d’EXATLON, lorsque les athlètes se sont retrouvés dans un hôtel et ont profité d’un repos bien mérité à l’aise, avant de reprendre leur vie normale, Horacio Gutiérrez est apprécié , Andoni García , Jeyvier Cintrón et Tarzán de las Arenas, chacun dans son propre style.

En plus des applaudissements que les athlètes ont reçus pour leurs anatomies, quelque chose qui a aimé beaucoup était la camaraderie et l’amitié qui ont été remarquées dans l’image, quelque chose qui était clairement perceptible dans la compétition.

« Décontracté, profitant de la liberté. 🤗💥🚀 #Exatlon #ExatlonEEUU #Famosos #Contenientes #Familia ❤️💙🤞 », était le message avec lequel Jeyvier accompagnait la photo.

Tavo Gonzáles a partagé une autre photo de la même rencontre sur ses réseaux, mais il portait des vêtements, tandis qu’Andoni et Jeyvier étaient très souriants en arrière-plan.

“Les frères étranges”, a déclaré Tavo, réaffirmant les bonnes vibrations qui existaient parmi les participants d’EXATLON.

Et pour que vous vous souveniez un peu des chiffres de certains des concurrents masculins qui sont passés par l’émission de téléréalité Telemundo, voici quelques photographies des messieurs qui ont poussé le plus de soupirs, et dites-nous qui d’entre eux pensez-vous est le “plus chaud” de tout le monde.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires