Qui était Sidney Poitier ? Connaître sa vie dans les données

. –– Tels sont les faits saillants de la vie de Sidney Poitier, acteur primé et militant des droits civiques.

Personnel

Date de naissance: 20 février 1927

Lieu de naissance: Miami, Floride

Nom de naissance: Sidney Poitier

Papa: Reginald Poitier, producteur de tomates

Mère: Evelyn (Outten) Poitier

Mariages: Joanna Shimkus (23 janvier 1976-jusqu’à sa mort) ; Juanita Marie Hardy (du 29 avril 1950 au 9 juillet 1965, divorce)

Enfants: avec Joanna Shimkus : Sydney et Anika ; avec Juanita Marie Hardy : Gina, Sherri, Pamela et Beverly

D’autres données

Nominé pour deux Oscars, il en a remporté un. Il a également reçu un Oscar d’honneur.

Nominé pour deux Grammy Awards, il en a remporté un.

Nominé pour deux Emmy Awards.

Sidney Poitier a grandi sur Cat Island aux Bahamas. La famille a ensuite déménagé à Nassau, mais ses parents l’ont envoyé vivre avec des parents à Miami à l’âge de 14 ans. Après une rencontre avec le Ku Klux Klan, il quitte Miami à 16 ans et s’installe à New York.

Après avoir menti sur son âge, il s’engage dans l’armée à 16 ans. Il a prétendu qu’il souffrait de folie pour obtenir son congé après neuf mois, et a admis plus tard avoir été trompé dans son livre La mesure d’un homme : une autobiographie spirituelle.

Un fort accent bahamien et une capacité de lecture limitée lui ont coûté un travail d’acteur à l’American Negro Theatre de Harlem. Il a surmonté son accent en imitant les annonceurs de radio et a amélioré ses compétences en lecture en étudiant les journaux.

Il avait la double nationalité aux États-Unis et aux Bahamas.

Chronologie

1946 –– La première audition après neutralisation de son accent le conduit à décrocher le rôle de doublure d’Harry Belafonte dans Days of Our Youth.

1950 –– Débuts au cinéma dans No Way Out.

1959 –– Premier noir américain à recevoir une nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour The Defiant Ones.

28 août 1963 –– C’était l’une des nombreuses célébrités hollywoodiennes qui ont assisté à la marche sur Washington.

1964 –– Remporte l’Oscar du meilleur acteur pour Lys of the Field. Il est le premier Noir américain à remporter cette distinction et le deuxième à remporter un Oscar. Hattie McDaniel a été la première à remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Autant en emporte le vent.

1967 –– A joué dans trois des films les plus rentables de l’année, In the Heat of the Night, Devine qui vient dîner et To Sir, with Love.

14 août 1967 –– Conférencier principal à la Southern Christian Leadership Conference à Atlanta.

1980 –– Son autobiographie This Life est publiée.

1983 –– David Hampton, 19 ans, se fait passer pour le fils de Poitier et convainc de riches New-Yorkais de lui fournir de la nourriture, des vêtements, de l’argent et un logement. Hampton est accusé de grand vol lorsque ses mensonges sont découverts. « Six degrés de séparation », une pièce de théâtre en 1990 et un film en 1993, est basé sur cette histoire.

1995 –– Reçoit les honneurs du Kennedy Center.

1997-2007 –– Est ambassadeur des Bahamas au Japon.

2000 –– Il publie sa deuxième autobiographie, The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography

21 février 2001 –– Remporte le Grammy Award du meilleur album parlant pour The Measure Of A Man.

2002 –– Reçoit un Academy Award honorifique « en reconnaissance de ses réalisations remarquables en tant qu’artiste et en tant qu’être humain ».

2006 –– Reçoit le Marian Anderson Award en reconnaissance de son travail humanitaire et diplomatique et le Cunard Britannia Award for a Lifetime Contribution to International Film de la British Academy of Film and Television.

2008 –– Publie La vie au-delà de la mesure : Lettres à mon arrière-petite-fille.

30 juillet 2009 –– Le président Barack Obama lui remet la Médaille présidentielle de la liberté.

7 mai 2013 –– Son livre de science-fiction, Montaro Caine, est publié.

14 février 2016 –– Poitier reçoit une bourse de la British Academy of Motion Picture Arts and Television, sa plus haute distinction.

25 janvier 2021 –– L’Arizona State University annonce qu’elle a changé le nom de son école de cinéma en Sidney Poitier New American Film School en l’honneur de l’héritage de Poitier.