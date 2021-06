Qui était Ziona Chana qui a épousé 39 femmes et avait la plus grande famille du monde

La secte s’est développée le plus rapidement sous la direction de Chana pour avoir environ 3000 adeptes qui habitent tous le même village. (Crédit : Twitter/@ZoramthangaCM)

Ziona Chana, basée au Mizoram, qui avait sans doute «la plus grande famille du monde» est décédée récemment, laisse dans le deuil ses 39 épouses, 89 enfants et 36 petits-enfants. La maison de village où vivait toute la famille à Mizoram attirait régulièrement touristes et journalistes pour qui Chana et sa famille n’étaient rien de moins qu’une destination touristique majeure. En plus de l’attrait évident de la polyandrie et des familles de la taille d’un village vivant sous un même toit, ce qui étonne les touristes, c’est leur autosuffisance, car tous les membres travaillaient dans le même village, y compris le patriarche Chana, et ne se sont jamais aventurés pour gagner leur vie. Dans une pièce exclusive, l’Indian Express a creusé dans l’histoire de la famille de Chana, comment la secte nommée ‘Chhuanthar’ (Nouvelle génération) que la famille suit est née et qui succédera éventuellement à Chana en tant que patriarche de la maison.

Quand Ziona Chana est-elle apparue sous les feux de la rampe ?

HC Vanlalruata, un journaliste local de Mizo, a découvert l’histoire de Chana et de sa secte Ziona en 2010. Peu de temps après, la résidence de la famille “Chhuanthar Run” (Maison de la nouvelle génération) a été inondée de journalistes des médias nationaux et internationaux désireux de pour couvrir l’une des histoires les plus accrocheuses. La New Generation House, qui hébergerait tous les membres de la famille dans plus de 100 chambres, est devenue un lieu touristique de premier plan de l’État et est également mentionnée sur le site officiel du tourisme de l’État. Avec l’augmentation du nombre d’adeptes de la secte, même en dehors de la famille Ziona, la zone entourant la résidence familiale a continué à être habitée par des adeptes de la secte.

HC Lalringthanga, 62 ans, neveu de Ziona, a déclaré à l’Indian Express que les médias du Royaume-Uni, de Corée du Sud, du Japon, d’Australie et de nombreux autres pays visitaient fréquemment la maison Ziona. Devenu une attraction touristique et médiatique, le rez-de-chaussée a été transformé en espace visiteurs tandis que les trois étages supérieurs du bâtiment abritent les membres de la famille. Alors que des centaines de professionnels des médias et de touristes ont fréquenté la région au cours des 10 à 20 dernières années, seuls quelques-uns ont eu la chance d’avoir une audience avec Ziona lui-même, qui ne parlait que la langue mizo et aurait été timide et réservée.

Origine de la secte Ziona Chana

Selon les recherches menées par l’historien Mizo et enseignant à l’Académie des études chrétiennes intégrées à Aizawl, Vanlalpeka, la secte trouve ses racines dans un mouvement qui avait été séparé de l’église presbytérienne dans les années 1930. Le fondateur de la secte serait un homme appelé Khuahtuaha qui aurait été excommunié de l’église presbytérienne pour avoir engendré un enfant illégitime, a déclaré Vanlalpeka à l’Indian Express. L’historien a également déclaré qu’après avoir été expulsé de la communauté religieuse presbytérienne, Khuahtuaha a établi une colonie avec ses partisans dans le village de Baktawng, situé à 70 km de la capitale de l’État, Aizawl. Ce qui a attiré les gens vers Khuahtuaha, c’est sa personnalité magnétique qui a incité les gens à s’installer avec lui, a déclaré l’historien.

À partir de Khuahtuaha, la secte a grandi et a été remplacée par son jeune frère Challianchana et finalement par son neveu Ziona Chana. La secte s’est développée le plus rapidement sous la direction de Chana pour avoir environ 3000 adeptes qui habitent tous le même village.

La vie de la famille et des disciples de Ziona Chana

Les membres de la secte ne jurent que par la polyandrie comme une pratique « divinement ordonnée » tout en maintenant une distance par rapport à la vie dominante entourant leur village et en suivant une subsistance économique. Khuahtuaha et Challianchana pratiquaient également la polyandrie, mais Chana a poussé la pratique à un autre niveau en épousant un total de 39 femmes au cours de sa vie. Alors que la plus jeune épouse de Chana avait 40 ans, la plus âgée avait plus de 70 ans.

Vanlalpeka a déclaré à l’Indian Express que les membres de la famille et de la secte soutenaient que la polyandrie n’avait rien à voir avec le «désir sexuel» et était purement motivée par l’amour. Vanlalpeka a ajouté que la demande des membres de la famille ne doit pas être prise pour argent comptant car il n’y a pas beaucoup de preuves à cet effet. Selon un document de recherche publié par Vanlalpeka, à l’époque de Khuahtuaha, l’église considérait les adeptes de la secte comme sexuellement pervertis, de nombreuses pratiques immorales des membres de la famille ont été abolies lorsque Chana est devenue le patriarche de la secte.

Vanlalruata, le journaliste local de Mizo qui a d’abord présenté la secte aux yeux du public, a déclaré à l’Indian Express qu’en dépit de plusieurs visites à la maison, l’élément de secret parmi les membres de la famille n’a jamais disparu. Le journaliste a déclaré à l’Indian Express que les membres de la famille semblaient très privés dans leurs conversations.

Que fait la famille dans la vie ?

La plupart des membres de la famille sont des artisans hautement qualifiés, notamment des menuisiers, des fabricants d’ustensiles, entre autres. Les produits fabriqués par la famille sont vendus hors du village et c’est la principale source de revenus pour la famille, a déclaré Vanlalpeka. Même Ziona Chana travaillait dans les champs dès le premier rayon de soleil bien après le soir, a ajouté son neveu.

Qui succédera à Ziona Chana ?

Après le décès de Chana le 13 juin, le buzz s’intensifie autour du nouveau successeur de la secte. Même si deux semaines se sont écoulées depuis sa disparition, la famille n’a pas encore nommé son descendant. Lalringthanga a déclaré à l’Indian Express que l’atmosphère dans la famille était toujours très sombre car tous aimaient Ziona comme un dieu.

