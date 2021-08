Bien que le punk ait généreusement dédaigné les superstars du rock’n’roll du début des années 70 telles que Led Zeppelin et Les pierres qui roulent, la plupart de la classe de ’77 a conservé le respect pour L’OMS, dont l’album de 1978, Who Are You, assura la pertinence du groupe à la fin de la décennie.

Creusant l’énergie des amphétamines du début des années 45, qui consacre la légende du groupe et leur appétit bien documenté pour la destruction, le célèbre Pistolets sexuels ont souvent couvert le tube de 1966 de The Who “Substitute” dans leur set live, tandis que le réalisateur Franc Roddam considérait plus tard le leader du même groupe, Johnny Rotten, pour le rôle principal dans Quadrophenia de 1979 : le film phare de Roddam, améliorant le renouveau des mods basé sur l’ambitieux de The Who double-LP de ’73.

Les Sex Pistols Paul Cook et Steve Jones sont même devenus les copains de beuverie du guitariste et compositeur principal de The Who, Pete Townshend, et un incident survenu après que ce triumvirat ait passé une soirée au Speakeasy de Londres a inspiré le hit de 1978 de The Who “Who Are You”. Mettant en vedette des paroles autobiographiques dans lesquelles Townshend se retrouve réveillé “dans une porte de Soho” par un policier de fin de soirée qui permet au guitariste de rentrer chez lui “si vous pouvez vous lever et vous éloigner”, le dynamique “Who Are You » (actuellement le thème de CSI : Crime Scene Investigation) s’est rapidement hissé dans le Top 20 des deux côtés de l’Atlantique.

Sorti le 18 août 1978, le huitième LP studio du même nom de The Who a ensuite valu au groupe un disque d’or au Royaume-Uni et des ventes double platine en Amérique, mais le disque était une sorte de triomphe sur l’adversité et a failli ne pas être fait. du tout. Le groupe n’était plus sur la route depuis octobre 1976, et les sessions prolongées de Who Are You ont été encore retardées par l’opération de la gorge du chanteur Roger Daltrey et entravées par les problèmes de santé persistants du batteur Keith Moon, qui affectaient sa performance en studio.

Au crédit de Moon et de ses acolytes, ils ont gardé le cap. The Who est revenu avec un album de hard rock fort et cohérent, long sur des hymnes impétueux et compatibles avec la radio FM tels que “Guitar & Pen” et l’ambitieux “Love Is Coming Down”, qui était composé de certaines des cordes les plus complexes de Pete Townshend. – et des arrangements assistés par synthétiseur. Curieusement, cependant, bien que Who Are You soit sorti alors que le punk était encore en vogue, seule la chanson principale et le barattage, “Trick Of The Light”, écrit par John Entwistle, ont adhéré à son agression nihiliste – bien que Townshend ait reconnu les temps changeants sur le a vivement observé « La musique doit changer ».

Tragiquement, alors que le mercurial Moon a enduré les sessions Who Are You, il est décédé dans les trois semaines suivant la sortie de l’album. Encore renforcé par l’anthologie acclamée par la critique de 1979, The Kids Are Alright, cependant, The Who a survécu au cours de la décennie suivante. Conservant leur crédibilité au-delà du punk, les rockeurs vétérans ont enregistré deux autres gros vendeurs, Face Dances et It’s Hard, avec l’ancien batteur de Small Faces Kenney Jones, avant de se séparer – bien que temporairement – ​​en 1982.

