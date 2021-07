Qui fait partie de l’équipe américaine de gymnastique féminine aux Jeux olympiques de Tokyo ?

C’est le moment que vous attendiez toute l’année (enfin, peut-être une année entière depuis qu’il a été initialement reporté à cause de la pandémie) : les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ! La cérémonie d’ouverture a débuté * le calendrier des vérifications * ce matin, ce qui signifie qu’il est temps (a) d’être patriote sans vergogne, (b) de soutenir l’équipe de gymnastique féminine de Team USA, et bien sûr, (c) de s’énerver contre le commentateur Tim Daggett pour avoir été dur envers nos filles!

En parlant de nos filles – les incroyables dames talentueuses et agiles qui nous apporteront sans aucun doute la VICTOIRE – il est temps que nous fassions connaissance avec elles avant qu’elles ne touchent le tapis et rapportent les médailles d’or, d’argent et de bronze aux États-Unis !

Simone biles

Âge: 22

Ville natale: Printemps, Texas

Médailles olympiques: 5 – 4 or, 1 bronze (Jeux olympiques de Rio 2016)

À ce stade, vous savez qui est Simone Biles – elle est la gymnaste la plus décorée de tous les temps et est donc surnommée la « CHÈVRE ». Elle maîtrise tous les engins (bien qu’elle déteste les barres asymétriques, LOL), et est à peu près un jeu d’enfant pour gagner gros aux Jeux olympiques de cette année. Attendez-vous à voir Simone sortir son double saut carpé Yurchenko, un mouvement qui a fait d’elle la première femme à l’exécuter avec succès dans une compétition majeure. Les filles tremblent !

Sunisa lee

Âge: 18

Ville natale: Saint-Paul, Minnesota

Médailles olympiques: Aucune (encore !), 2 médailles d’or aux barres asymétriques et à la poutre, 1 médaille d’argent au concours complet lors des Essais Olympiques 2021

Sunisa n’a peut-être que 18 ans, mais elle est une force énorme avec laquelle il faut compter – non seulement elle est entrée dans l’histoire en tant que première athlète américaine Hmong aux Jeux olympiques, mais elle a également la routine aux barres la plus dure au monde en ce moment. Je vous mets au défi de regarder et de ne pas vous étonner, surtout vers 0:50 :

Jordanie Chilis

Âge: vingt

Ville natale: Tualatin, Oregon

Médailles olympiques: Aucune (encore !), 2 médailles de bronze au sol et au concours général, 1 médaille d’argent aux barres asymétriques aux Essais olympiques 2021

Vous connaissez peut-être Jordan en tant que fille de l’équipe de gymnastique féminine qui a constamment son fard à paupières sur Flek OU en tant que fille de l’équipe de gymnastique féminine qui est la meilleure amie de Simone Biles (et oui, leurs noms de famille riment) ! Voici la preuve des deux sur une seule photo :

Bien qu’elle ait fait partie de l’équipe féminine de gymnastique olympique, il fut un temps où Jordan pensait abandonner le sport pour aller à l’université, mais Simone lui a suggéré de déménager au Texas pour s’entraîner dans sa salle de sport pour s’améliorer – maintenant elle est aux Jeux olympiques ! Jetez un œil à son solide coffre-fort AF :

Grace McCallum

Âge: 18

Ville natale: Cambridge, Minnesota

Médailles olympiques: Aucun (encore !), Quatrième au sol et au concours multiple aux Essais olympiques 2021

Et nous avons un autre natif du Minnesota dans l’équipe ! Grace a la réputation d’être une gymnaste cohérente et résiliente – elle a été cinq fois membre de l’équipe nationale féminine de gymnastique des États-Unis depuis 2018, et a été championne du monde 2018 et par équipe. Probablement parce qu’elle réussit des routines de faisceau incroyables comme celle-ci :

MyKayla Skinner

Âge: 24

Ville natale: Gilbert, Arizona

Médailles olympiques: Aucune (encore !), 1 médaille d’argent au saut aux Essais olympiques 2016 et 2021

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont limité leur équipe de gymnastique à seulement quatre femmes qui peuvent concourir dans les quatre épreuves (poutre, barres asymétriques, saut ou exercice au sol / FX). Après avoir terminé cinquième derrière Grace McCallum aux essais olympiques, MyKayla a été rappelée pour une place individuelle aux Jeux, où elle concourra en tant que spécialiste au sol ou au saut, mais pas les deux autres exercices.

Jade Carey

Âge: 22

Ville natale: Phoenix, Arizona

Médailles olympiques: Aucun (encore !)

Comme MyKayla, Jade se dirige vers les Jeux olympiques cette année après avoir obtenu une place individuelle. Jade ne s’est cependant pas qualifiée pour sa place dans l’équipe lors des essais olympiques – elle a en fait obtenu sa place en raison de sa performance exceptionnelle dans la série de Coupes du monde d’engins au cours des trois dernières années. Tout comme MyKayla, Jade devrait offrir une routine de saut ou de sol assez solide.

