Qui finira dans le top quatre de Premier League ? Il y a de fortes chances que Man United mène ses rivaux malgré qu’Arsenal passe West Ham à la quatrième place, mais Tottenham se cache toujours

La course pour les quatre premiers s’intensifie alors qu’une multitude de clubs de Premier League cherchent à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Manchester City, Liverpool et Chelsea se disputent le titre et semblent déjà assurés de prendre les trois premières places, mais cela laisse une place à gagner.

La course pour la dernière place dans le top quatre est lancée

Et cette lutte pour la quatrième place très importante semble être passionnante.

Dans l’état actuel des choses, Arsenal est quatrième malgré sa campagne à l’envers avec West Ham, Manchester United et Tottenham de près.

Wolves, Leicester et Aston Villa ne sont pas loin non plus avec les quatrième et dixième séparés de seulement sept points.

Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps alors que nous entrons dans la période mouvementée des fêtes.

Avec des matchs à venir, ces clubs seront impatients d’être dans le mix pour la quatrième fois une fois que nous nous dirigerons vers janvier et la seconde moitié de la campagne.

Voici qui, selon les bookmakers, revendiquera la dernière place dans le top quatre à la fin de la saison…

Terminer dans les quatre premiers cette saison selon Betfair

Manchester United : 10/11

Arsenal : 16/5 (étaient 5/1)

Tottenham : 10/3

West Ham : 6/1

Leicester : 30/1

Villa Aston : 50/1

Loups : 100/1

Arsenal est entré dans le top quatre avec une impressionnante victoire 2-0 sur West Ham.

Après le résultat, on a demandé au patron des Gunners, Mikel Arteta, si être dans le top quatre à ce stade de la saison signifiait quelque chose.

Il a dit : « Non, parce que la ligue se termine en mai. Mais c’est beaucoup mieux que là où nous étions, et nous voulons être plus élevés. Nous devons trouver cette cohérence – nous connaissons le niveau de cette ligue.

« Cette ligue est absolument impitoyable et demain est toujours différent d’aujourd’hui, alors préparons-nous pour le prochain match.

Arsenal bat West Ham et se classe quatrième

« De toute évidence, ce sont des signes vraiment positifs. Nous avons fait des progrès mais il reste encore beaucoup à faire et nous devons en être conscients.

« Nous avons eu quelques bosses sur la route mais je pense que nous avons beaucoup appris d’eux, tout d’abord parce que nous sommes restés ensemble, du haut du club à chaque membre de l’équipe et du staff.

« Le plus grand compliment que je puisse faire, et les joueurs ressentent exactement la même chose, c’est la façon dont nous avons notre public derrière nous. Voir cette alchimie entre l’équipe et le public est unique – et j’en suis si fier. »

