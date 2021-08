Qui gagne dans la rivalité directe entre Kevin Durant et LeBron James ?

Deux des plus grandes stars de la ligue se rencontreront le jour de Noël dans l’un des matchs les plus engageants de la saison. Les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers nous offriront l’un des matchs les plus intéressants de la saison et l’une des rivalités les plus palpables de la ligue aujourd’hui, tout un LeBron James contre Kevin Durant.

Pour l’instant, la rivalité entre les deux est prise par le Roi. Les deux joueurs se sont rencontrés dans 35 matchs, dont KD en a remporté 15 et LeBron 20. Les moyennes de points dans ces matchs sont très similaires, un fait auquel il faut ajouter le record du roi dans les matchs joués en Noël, 25 décembre : pour le moment, 10-4. Que va-t-il se passer dans leur réunion numéro 15 ?