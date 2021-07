Qui gagnera l’Euro 2020 ? Les prédictions dont tout le monde parle – Vital Football

Avec l’UEFA Euro 2020 qui bat son plein, les fans ont mis en place leurs prédictions sur qui deviendra le champion d’Europe cette année depuis des mois maintenant. Avec un tour de matchs déjà terminé, les 24 équipes qualifiées sont maintenant aux 16 restantes et la compétition ne cesse de devenir de plus en plus intense. Les fans du tournoi ont évidemment leurs équipes préférées, mais il y a déjà eu un certain nombre de chevaux noirs tout au long de la compétition qui incitent les fans à deviner leurs prédictions initiales. Examinons de plus près ces prédictions et comment elles pourraient changer d’ici la fin de ce tournoi très attendu.

Prédictions initiales

Avant même le début de l’UEFA Euro 2020, les projecteurs étaient braqués sur la France, championne du monde en titre, de nombreux fans prédisant que l’équipe prendrait rapidement la tête du tournoi. L’équipe de France a déjà prouvé qu’elle est plus forte que jamais, avec l’entraîneur Didier Deschamps à ses côtés.

L’équipe s’est renforcée avec l’attaquant Karim Benzema qui a rejoint les attaques françaises aux côtés de Kylian Mbappe et Antoine Griezmann, prouvant que l’équipe est une force avec laquelle il faut compter. Remporter l’Euro 2020 marquerait la deuxième fois que l’équipe disputerait simultanément la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, après l’avoir déjà fait en 2000. L’équipe de France a déjà remporté le Championnat d’Europe à deux reprises et a terminé deuxième du Portugal en 2016. , il sera donc intéressant de voir s’ils peuvent prendre les devants cette année.

Parier sur les chevaux noirs

Bien que la France soit la favorite des fans depuis le début de l’UEFA 2020, il y a eu un certain nombre de chevaux noirs qui ont surpris les spectateurs. Avec l’Angleterre et l’Italie, les fans de football à travers l’Europe commencent à changer d’avis sur qui va prendre la première place. Certains des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni ont vu des fans modifier leurs prédictions pour soutenir l’un de ces deux outsiders. Tout d’abord, nous avons l’équipe anglaise, qui a remporté son groupe et a récolté un total de sept points sur neuf. L’équipe est forte et enthousiaste à l’idée de participer au tournoi, et les fans restent enthousiastes et croient que l’Angleterre pourrait se frayer un chemin jusqu’au sommet du classement.

Ensuite, il y a l’Italie, qui s’est frayé un chemin dans les 16 derniers, remportant ses trois matches de phase de groupes en marquant 7 buts et en n’encaissant aucun. L’équipe italienne devrait déjà atteindre les demi-finales du tournoi, mais pourrait-elle même dépasser la France ?

Si vous ne pouvez pas déjà le dire, le reste de l’UEFA Euro 2020 devrait être tout aussi excitant et bourré d’action que la phase de groupes. Chaque match devenant plus intense et passionnant que le précédent, qui, selon vous, remportera l’Euro 2020 ?

Image de : www.unsplash.com