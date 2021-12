Qui gagnera une course NFL MVP à grande échelle ?

Compte tenu de la façon dont la parité consomme la NFL cette saison, il n’est peut-être pas surprenant que la course MVP ait été tout aussi trouble. Avec trois semaines à jouer dans la saison régulière 2021, on ne sait pas qui gagnera. À tout le moins, on n’a pas l’impression qu’il y a un leader dominant et clair qui se dirige vers le bas. C’est peut-être parce que la saison est si longue. Ou peut-être est-ce parce que nous sommes devenus blasés qu’Aaron Rodgers et Tom Brady soient absurdement bons depuis si longtemps.

Tout au long de l’année, les joueurs ont animé le discours de MVP pendant une semaine ou deux, pour ensuite avoir une sortie décevante la suivante. Le dernier exemple est celui de Brady qui a suivi une performance dramatique (et record) en prolongation contre les Bills lors de la semaine 14 avec une défaite par blanchissage – sa première en 15 ans – contre les Saints lors de la semaine 15.

La meilleure façon d’avoir une idée de la course MVP à ce stade est de regarder les cotes des paris. Et les cotes actuelles montrent une course à deux chevaux pour le trophée :

Cotes des paris NFL MVP

Joueur FanDuel Odds EPA/play (classement parmi les QB) Player FanDuel Odds EPA/play (classement parmi les QB) Aaron Rodgers, QB, Packers -160 0,27 (1er) Tom Brady, QB, Buccaneers -160 0,18 (5e) Patrick Mahomes, QB , Chiefs +850 0,19 (4e) Matthew Stafford, QB, Rams +1000 0,23 (2e) Jonathan Taylor, RB, Colts +1200 Josh Allen, QB, Bills +1500 0,16 (8e) Justin Herbert, QB, Chargers +2500 0,18 ( 6e) Kyler Murray, QB, Cardinals +4000 0,16 (7e) Dak Prescott, QB, Cowboys +4000 0,08 (19e) Cooper Kupp, WR, Rams +10000 Données avec l’aimable autorisation de FanDuel, rbsdm.com

On dirait que c’est réglé. Brady ou Rodgers. Cependant, bien que ces deux-là soient tous deux de très bons paris pour gagner le MVP, étant donné à quel point la saison de la NFL a été chaotique sur une base hebdomadaire, rien n’est garanti. Décomposons les cas pour ceux qui sont à distance de cris.

Jonathan Taylor, RB, Poulains

Moment(s) MVP : Semaine 11 à Bills ; Semaine 15 contre Patriots

Cela fait presque une décennie qu’un demi offensif n’a pas remporté le titre de MVP. Depuis 2000, seuls quatre tailbacks ont remporté le prix. Taylor a la chance de rejoindre ce groupe raréfié alors qu’il continue de propulser l’offensive des Colts. Il mène la ligue pour les verges au sol (1 518) et les touchés au sol (17), et se classe derrière Derrick Henry, blessé, pour les verges au sol par match (108). Le profil de statistiques avancé de Taylor le classe également comme le meilleur porteur de ballon de la NFL, car il affiche en moyenne 1,58 verges au sol, le meilleur de la ligue, et mène la NFL en verges au sol par rapport aux attentes de plus de 200 verges (418), selon Next Gen Stats.

verges au sol par rapport aux rushes attendus la dernière fois qu’un demi offensif a remporté le titre de MVP : •Adrian Peterson, 2012 : +1,11

• Jonathan Taylor, 2021 : +1,24 pic.twitter.com/RBy3T0nFzG – Tej Seth (@tejfbanalytics) 19 décembre 2021

La semaine dernière a marqué l’apogée de la candidature de MVP de Taylor, usurpant en quelque sorte sa performance de cinq TD contre les Bills. Taylor a dévasté la défense des Patriots, totalisant 170 verges en 29 courses. Il a brisé un touché de 67 verges pour sceller la victoire.

La performance de la semaine dernière est l’une des principales raisons pour lesquelles Taylor a dépassé le top cinq de FanDuel pour la première fois de l’année. Pourtant, dans le cadre de la course MVP, il est peu probable que Taylor finisse par gagner. Mais il a des affrontements favorables contre les Cardinals, les Raiders et les Jaguars. L’élan pourrait ne pas s’estomper pour Taylor.

Matthew Stafford, QB, Béliers

Moments MVP : Semaine 3 contre Buccaneers ; Semaine 14 chez Cardinals

Le mandat des Rams de Stafford a commencé exceptionnellement chaud, alors qu’il guidait le jeu de passes le plus explosif de la NFL tout au long de la première moitié de la saison. Ensuite, l’équipe a perdu le receveur Robert Woods à cause d’une blessure de fin de saison, marquant le ralentissement offensif lors du No-Win de Los Angeles en novembre. Les deux dernières semaines ont cependant offert une lueur d’espoir à Stafford et aux Rams de terminer sur une bonne note.

Stafford entre dans le match de mardi soir contre les Seahawks au deuxième rang des QB de l’EPA par match. Il vient sans doute de réaliser sa performance la plus complète en tant que Ram lorsqu’il a complété 23 des 30 passes (76,7%) pour 287 verges et trois scores lors d’une victoire lundi soir contre les Cardinals, leaders de la division.

Le MVP est souvent un prix axé sur la narration, et Stafford souffre d’avoir eu certaines de ses pires performances dans les jeux aux heures de grande écoute. Mais avec des affrontements contre les Vikings (18e en défense contre les passes DVOA), les Ravens (28e) et les 49ers (20e) restants, Stafford pourrait revenir dans la conversation si les Rams continuent d’accumuler des victoires et se disputent le premier rang de la NFC.

Patrick Mahomes, QB, Chefs

Moment(s) MVP : Semaine 10 chez Raiders ; Semaine 15 à Chargers

Bien bien bien. Mahomes a ouvert la saison favori pour remporter le prix MVP. Les difficultés défensives des Chiefs en début d’année ont finalement été corrigées. Mais l’offensive des Chiefs, étonnamment, a commencé à bégayer, et il semblait que Mahomes ne se rapprocherait pas du MVP. Maintenant, il est de retour dans la discussion et a une tendance à la hausse.

La victoire en prolongation de la semaine 15 des Chiefs contre les Chargers a été significative pour l’offensive de Kansas City. La défense de LA est spécialement conçue pour contrecarrer les attaques de passes importantes comme celles des Chiefs et a connu un succès initial, mais le barrage s’est rompu au quatrième quart. Mahomes a déclaré par la suite que l’offensive des Chiefs n’avait jamais perdu son air fanfaron.

« Nous avons dû apprendre [how to be patient on offense] », a déclaré Mahomes. « Nous avons toujours été cette équipe de gros joueurs qui a effectué de courts trajets en moins de trois minutes. … Avec la façon dont les défenses nous jouent, vous devez apprendre à prendre les choses courtes et à faire ces longs trajets. Je pense que cela nous a rendus meilleurs parce que nous pouvons toujours avoir les gros jeux. … Si nous pouvons montrer à tout le monde que nous pouvons conduire méthodiquement avec patience, les défenses auront du mal à arrêter.

Les Chiefs sont de retour au sommet du classement de l’AFC et ont encore des affrontements contre les Steelers, les Bengals et les Broncos, toutes des équipes en marge des séries éliminatoires. Cette dernière ligne droite devrait donner un véritable aperçu de la façon dont Kansas City est prêt pour les séries éliminatoires et propulser Mahomes là où il a commencé dans la course MVP.

Tom Brady, QB, Boucaniers

Moments MVP : Semaine 1 contre Cowboys ; Semaine 12 chez Colts ; Semaine 14 vs factures

Enfin, Tom Brady ressemblait à un quart-arrière de 44 ans et non à un cyborg de 25 ans sous le centre. Brady et l’offensive des Bucs ont été blanchis lors d’une défaite 9-0 contre les Saints dimanche soir, bien que la Nouvelle-Orléans soit sans l’entraîneur-chef Sean Payton. Les blessures en jeu de Chris Godwin, Mike Evans et Leonard Fournette, ainsi que le plan de match du coordinateur défensif des Saints Dennis Allen, semblaient empêcher Brady de passer une grosse soirée.

La performance de 26 pour 48 passes (54 pour cent), 214 verges et un choix s’est produite à un moment brutal étant donné que Brady venait de mener une excitante victoire en prolongation contre les Bills. Brady mène toujours la NFL en passes de touché (36) et en verges (4 348), et est en passe de franchir la barre des 5 000 verges. Mais avec Godwin absent pour l’année (LCA déchiré) et les Bucs perdant un match derrière Green Bay au classement NFC, la bataille pourrait être difficile pour le GOAT pour décrocher ce qui serait son quatrième MVP de ligue.

Aaron Rodgers, QB, Packers

Moment(s) MVP : Semaine 3 à 49 ans ; Semaine 8 chez Cardinals ; Semaine 12 contre les béliers

Rodgers détient l’avantage, étant donné que Green Bay a déjà décroché sa division et que Rodgers mène la NFL dans plusieurs mesures de passes avancées. Cela inclut le très important EPA par jeu ; Rodgers a remporté le titre de MVP la saison dernière après avoir également remporté la couronne EPA.

Peyton Manning (2008, 2009) a été le dernier joueur à avoir remporté deux prix MVP consécutifs. Cela clôturerait une année assez mouvementée pour le joueur de 38 ans, qui est sans aucun doute le joueur le plus important (les Packers ont perdu leur seul match sans lui cette saison) de l’équipe avec la meilleure fiche de la NFL (11-3). Cela ressemble à la récompense de Rodgers à perdre. Mais comme nous l’avons vu tout au long de l’année, être le leader du clubhouse pendant une semaine ne veut rien dire la suivante.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer