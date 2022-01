Qui garde le chien? Shawn et Camila promènent leur animal de compagnie ensemble

Pour l’occasion, le chanteur portait une robe décontractée marron et des baskets, tandis qu’il portait un jean et un t-shirt blanc. Les paparazzi n’ont pas remarqué qu’ils montraient de l’affection en public, ils ont donc probablement profité de cette réunion pour passer du temps de qualité avec leur chiot.

Ce n’est qu’à la mi-novembre 2021 que les chanteurs ont fait savoir qu’ils avaient mis fin à leur relation à deux. Camila et Shawn ont annoncé la nouvelle dans une déclaration commune via Instagram. « Salut les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons de l’être. Nous apprécions votre soutien depuis le début et à l’avenir », ont-ils tous deux écrit aux côtés d’emojis coeur rouge.