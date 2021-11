Qui GF Mia Amabile d’Alex Caruso a apporté au jeu des Lakers (Photos)

Les Chicago Bulls ont battu les Los Angeles Lakers 121-103 lundi soir.

L’une des intrigues notables avant la sortie était qu’elle marquait le premier retour d’Alex Caruso à LA depuis son départ au cours de la dernière intersaison. Il y a eu beaucoup de va-et-vient concernant qui était vraiment à blâmer pour son départ, incitant certains à spéculer sur le type d’accueil qu’il finirait par recevoir.

Eh bien, le moment venu, les fans des Lakers et des Laker lui ont montré une tonne d’amour.

Caruso a terminé le match avec 0 point, 5 passes et 6 rebonds en 34 minutes de jeu. Oh, et un +/- de +28 – le deuxième plus haut de n’importe qui dans le jeu. Des trucs typiques de Caruso.

Un invité qui a choisi de se présenter et de regarder Caruso travailler sa magie était sa petite amie modèle, Mia Amabile.

Amabile était auparavant devenue virale à cause de son profil Instagram racé et de son adoration claire pour Caruso. Cette semaine, elle a également rompu Internet avec qui elle a choisi d’amener le jeu Bulls-Lakers (via awesomo):

Amabile est une grande star sur Instagram, et il est facile de comprendre pourquoi :

De toute évidence, Caruso a un gardien entre les mains.

Alors que la relation entre le front office des Lakers et Caruso s’est manifestement détériorée sur la façon dont leurs négociations de l’été dernier se sont finalement déroulées, le championnat qu’il a remporté avec cette franchise est à jamais gravé dans l’esprit des fans. Pour cette seule raison, il occupera toujours une place spéciale dans le cœur de LA.

