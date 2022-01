Qui incarnera Miguel Bosé dans votre série ?

Qui jouera Miguel Bosé ?

Parmount + confirmé à Qui que celui qui sera chargé de donner vie au Bandit Lover ne sera rien de moins que Ivan Sanchez, connu pour son passage dans la Reine du Sud, comme le célèbre El Gallego, ainsi que La tempestad, à côté de notre deuxième Miss Univers Ximena Navarrete et aussi le galant William Levy.

Miguel, qui, comme il nous l’a dit sur notre couverture d’octobre 2021, se sent « plus mexicain que chili », a également l’engagement que, comme il l’a fait dans son autobiographie, il ne cachera rien de ses aventures, dans lesquelles elles seront, nous a-t-il expliqué. , trois saisons, avec six chapitres chacune.

Il s’agit d’une coproduction internationale de Shine Iberia, Elefantec, Legacy Rocky et Viacom pour la plate-forme latine de Paramount, et ils l’ont fait avec un enthousiasme énorme. En fait, la série commence là où se termine mon autobiographie, au moment où je monte sur scène.

Miguel Bosé, chanteur

Le beau Iván Sánchez sera chargé de jouer dans ‘Bosé’ dans la scène mature du chanteur. (Joe Scarnici / . pour Piaget)

« La série n’est que musique et, entre les deux, toutes les aventures professionnelles et personnelles qui se passaient », nous a-t-il confié lors de notre rencontre avec lui chez lui à Mexico ; Il nous a également dit que le casting qui rejoint Ivan Ce sera très international, comme l’ont été les personnes qu’il a rencontrées tout au long de sa vie.

« Le casting est déjà fait », a-t-il assuré et à ce moment-là il nous a avoué que le tournage avait commencé en octobre. « Il y a beaucoup d’Amérique latine (Mexique, Colombie, Chili, Argentine, Equateur) car quand j’ai commencé ma carrière en Europe, je n’ai visité que la France, l’Italie et le Portugal, mais ici c’était tout un continent », a-t-il expliqué.

Mais la nouvelle que Sanchez donnera vie à la pop star à Bosé n’est pas venu seul, on sait aussi qui l’incarnera dans sa jeunesse et c’est un autre extrêmement beau, qui sans aucun doute rend justice à l’androgyne et à la belle Miguel qui a parcouru le monde en digne héritier de Lucie Oui Luis Miguel.