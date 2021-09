Qui joue à ‘Sunday Night Football’ ce soir ? Heure, chaîne de télévision, programme du match de la semaine 3 de la NFL ⋆ .

Le match pour le «Sunday Night Football» de NBC au cours de la semaine 3 sera familier aux fans de la NFL. Les deux équipes NFC qui jouent se rencontrent pour la cinquième fois au cours des quatre dernières saisons même si elles ne jouent pas dans la même division.

Les deux équipes espèrent pouvoir égaler l’intensité du concours «Sunday Night Football» de la semaine 2. Ce match mettant en vedette les Ravens et les Chiefs a été à la hauteur du battage médiatique, alors que Baltimore a émergé avec une victoire de 36-35 dans un match qui a comporté de nombreux gros jeux offensifs.

Ni les Packers ni les 49ers ne se vantent d’infractions aussi explosives que celles de Kansas City et de Baltimore. Cependant, chaque fois que vous avez Aaron Rodgers sur le terrain, il y a une chance pour de gros jeux et des exploits en fin de partie.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur le match, ainsi que tout ce qu’il faut savoir sur la façon de regarder “Sunday Night Football”.

PLUS : Regardez “Sunday Night Football” en direct avec fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Qui joue sur « Sunday Night Football » ce soir ?

Correspondre: Packers à 49ers

Emplacement: Levi’s Stadium à Santa Clara, Californie.

Les Packers et les 49ers s’affrontent dans le match “Sunday Night Football” de NBC au cours de la troisième semaine. Les deux ont connu une solide rivalité au cours des dernières saisons. Les équipes ont divisé leurs quatre dernières rencontres avec une paire de victoires des Packers prenant en sandwich deux victoires des 49ers.

Cela dit, San Francisco n’a perdu que des matchs auxquels Jimmy Garoppolo n’a pas pu jouer. Ils ont également battu les Packers à fond, 37-20, lors du match de championnat NFC 2020. Cela leur a valu un voyage au Super Bowl.

Les Packers cherchent sûrement toujours à se venger des 49ers à cause de cette défaite. Matt LaFleur et Aaron Rodgers pourraient utiliser cela comme motivation pour s’assurer que la version sous tension de la semaine 2 des Packers se rende à San Francisco au lieu de l’équipe plate qui marque trois points contre les Saints lors de la semaine 1.

PLUS: Les joueurs les mieux payés de la NFL pour 2021

A quelle heure est le match de la NFL ce soir ?

Date: dimanche 27 septembre

Temps: 20 h 20 HE

Le match «Sunday Night Football» entre les Packers et les 49ers débutera à 20h20 HE. C’est le même départ que tous les autres matchs du « Sunday Night Football » cette saison.

Cela dit, le jeu commencera à 17h20, heure locale de Santa Clara, qui se trouve dans le fuseau horaire de l’Ouest. En tant que tel, il devrait encore être léger en début de partie.

Sur quelle chaîne diffuse ‘Sunday Night Football’ ce soir ?

Comme toujours, “Sunday Night Football” sera diffusé sur NBC avec Al Michaels jouant un match avec Cris Collinsworth fournissant une analyse. Michele Tafoya servira de journaliste de touche.

Les téléspectateurs peuvent également regarder les nouveaux membres de l’équipe de diffusion d’avant-match – Drew Brees et Maria Taylor – sur “Football Night in America”. L’émission d’avant-match et le jeu 49ers-Packers peuvent être diffusés sur Peacock et via fuboTV, qui comprend un essai gratuit de sept jours.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder 49ers contre Packers sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

PLUS : Aaron Rodgers et Jordan Love expliquent leur « amitié »

Diffusion en direct de la NFL pour «Sunday Night Football»

Étant donné que NBC diffuse tous les matchs du «Sunday Night Football», ils sont disponibles en streaming sur toutes les plateformes en ligne du réseau. Cela inclut Peacock, le service de streaming relativement nouveau du réseau. Cela devrait être la méthode préférée pour ceux qui ont un abonnement câble/satellite mais ne peuvent pas se mettre devant un téléviseur.

Pour les coupeurs de cordon, il existe de nombreuses options de diffusion en direct pour «Sunday Night Football». Vous trouverez ci-dessous tous.

Programme “Football du dimanche soir”

NBC diffusera 19 matchs «Sunday Night Football» tout au long de la saison 2021 de la NFL. Le match des 49ers contre les Packers est l’un des affrontements les plus intrigants du calendrier. Al Michaels et Cris Collinsworth appelleront les jeux, qui peuvent être diffusés sur Peacock, NBCSports.com ou via fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

La semaine

Date

Correspondre

1 9 septembre (jeudi) Tampa Bay Buccaneers contre Dallas Cowboys 12 septembre Los Angeles Rams contre Chicago Bears 2 19 septembre Baltimore Ravens contre Kansas City Chiefs 3 26 septembre San Francisco 49ers contre Green Bay Packers 4 oct. 3 New England Patriots contre Tampa Bay Buccaneers 5 10 octobre Kansas City Chiefs contre Buffalo Bills 6 17 octobre Pittsburgh Steelers contre Seattle Seahawks 7 24 octobre San Francisco 49ers contre Indianapolis Colts 8 31 octobre Minnesota Vikings contre Cowboys de Dallas 9 7 novembre Rams de Los Angeles vs Titans du Tennessee 10 14 novembre Raiders de Las Vegas vs Chiefs de Kansas City 11 21 novembre Chargers de Los Angeles vs Steelers de Pittsburgh 12 28 novembre Ravens de Baltimore vs Cleveland Browns 13 5 décembre Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers 14 décembre 12 Green Bay Packers vs Chicago Bears 15 décembre 19 Tampa Bay Buccaneers vs New Orleans Saints 16 décembre 26 Washington Football Team vs Dallas Cowboys 17 2 janvier Green Bay Packers vs. Vikings du Minnesota 18 janvier 9 à déterminer