Qui joue au Sugar Bowl cette année ? Équipes, date, horaire pour le jeu de boule 6 du Nouvel An

Au début de la saison 2021, ni Baylor ni Ole Miss n’étaient classés dans le Top 25 de l’Associated Press. Les Bears n’ont même pas reçu de votes.

Dimanche, avec la révélation du classement final des éliminatoires du football universitaire, non seulement les deux équipes étaient classées, mais chacune s’est retrouvée dans le top 10 et en mesure d’atteindre les Six du Nouvel An, Baylor (11-2) occupant la 7e place. et Ole Miss (10-2) assis au n ° 8.

Les deux équipes, chacune dirigée par des entraîneurs de deuxième année à Dave Aranda (Baylor) et Lane Kiffin (Ole Miss), se rencontreront pour la première fois au Sugar Bowl et seulement la deuxième fois dans l’histoire de leurs programmes.

La dernière fois que Baylor a joué à Ole Miss, les Bears ont battu les Rebels 20-10 le 6 septembre 1975.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Sugar Bowl 2022, y compris l’heure de début, la chaîne et le lieu.

A quand le Sugar Bowl 2022 ?

Date: 1er janvier

Temps: 20 h 45 HE

Émission télévisée : ESPN

Emplacement: Superdome Mercedes-Benz

Le Sugar Bowl prendra sa place parmi les Six du Nouvel An le 1er janvier. Ce sera le dernier match de la journée, avec une heure de début prévue à 20 h 45 HE.

Qui joue au Sugar Bowl 2022 ?

Le Big 12 Champion Baylor se rendra au Sugar Bowl pour affronter Ole Miss, la meilleure équipe SEC non incluse dans les éliminatoires du football universitaire. Les Rebels sont apparus pour la dernière fois dans le Sugar Bowl en 2016, battant Oklahoma State 48-20. Ils sont 6-3 de tous les temps dans le jeu de bol. Les Bears étaient dans le match en 2020, perdant contre Geogia 26-14. Ils sont 1-1 dans l’histoire du match.

Que savoir sur Baylor contre Ole Miss ?

Les débuts stellaires de Blake Shapen

Gerry Bohanon a été le quart-arrière de Baylor pendant la majeure partie de la saison. En 11 matchs, il a complété 64,3% de ses passes pour 2 165 verges, 17 touchés et seulement six interceptions. Il a également couru 69 fois pour 301 verges avec neuf touchés.

Bohanon a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure, mais cela n’a pas d’importance pour Baylor. Le quart-arrière de première année de Redshirt, Blake Shapen, est intervenu et s’est exceptionnellement bien comporté. Il a d’abord mené son équipe à une victoire contre Texas Tech avec une paire de passes de touché. Dans le championnat Big 12, il a complété ses 17 premières passes pour aider les Bears à prendre une avance de 17-3 à la mi-temps, et il a terminé la victoire au titre avec un pourcentage d’achèvement de 82,1, trois passes de touché, 180 verges par la passe et aucune interception.

Quel que soit le QB vers lequel les Bears se tourneront le 1er janvier, ils semblent être en bonne forme.

Finaliste Heisman pour Matt Corral ?

Les deux quarts de Baylor ont bien performé cette saison, mais peu ont dominé le poste en 2021 tout comme Matt Corral d’Ole Miss. Alors qu’il commence à s’entraîner pour le Sugar Bowl, il attendra patiemment de savoir si son nom figurera parmi les finalistes du trophée Heisman 2021.

Avec Corral au poste de quart-arrière, Ole Miss a connu sa meilleure saison régulière dans l’histoire du programme, remportant 10 matchs pour la première fois avant un match de bowl. Corral a complété 68,3% de ses passes pour 3 333 verges par la passe, 20 touchés par la passe et seulement quatre interceptions. Il a également incendié les défenses avec ses jambes, se précipitant pour 597 verges en 145 courses avec 11 touchés.

Dur sur les chiffres d’affaires

Le Sugar Bowl 2022 mettra en vedette deux équipes qui se classent chacune parmi les meilleures marges de chiffre d’affaires au cours de la saison régulière. Ole Miss était à égalité pour la septième meilleure marge de chiffre d’affaires, avec une note de plus 11, tandis que Baylor était juste derrière eux avec une marge de plus 10, à égalité pour la 10e meilleure au pays.

Les deux ont atteint leur nombre impressionnant de différentes manières. Baylor a récolté 16 passes au cours de la saison. Ole Miss était excellent pour limiter les interceptions, Corral n’en ayant que quatre, le septième total pour une équipe FBS.

Cotes du sucrier

Ole Miss a ouvert ses portes en tant que favori à 3 points contre Baylor, selon Fanduel Sportsbook.

Où se joue le Sugar Bowl en 2022 ?

Le Sugar Bowl sera joué dans le Mercedes-Benz Superdome à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Calendrier du Six Bowl du Nouvel An 2022

Tous les matchs du Six Bowl du Nouvel An de cette année sont télévisés sur ESPN.

Date

bol

Correspondre

Heure (HE)

la télé

30 décembre Peach Bowl n°10 Michigan State contre n°12 Pitt 19 h ESPN, fuboTV 31 décembre Cotton Bowl Classic (demi-finale CFP) n° 1 Alabama contre n° 4 Cincinnati 15 h 30 ESPN, fuboTV déc. 31 Orange Bowl (Demi-finale CFP) n° 2 Michigan contre n° 3 Géorgie 19 h 30 ESPN, fuboTV 1er janvier Fiesta Bowl n° 5 Notre Dame contre n° 9 Oklahoma State 13 h ESPN, fuboTV 1er janvier Rose Bowl Game No. 6 Ohio State contre No. 11 Utah 17 h ESPN, fuboTV 1er janvier Sugar Bowl No. 7 Baylor contre No. 8 Ole Miss 20 h 45 ESPN, fuboTV 10 janvier Championnat national CFP TBD vs. À déterminer 20 h ESPN, fuboTV