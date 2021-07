Qui jouera l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 ? Quand et où aura lieu le match ? Le prochain match des Trois Lions est confirmé

07/03/2021 Le 07/04/2021 à 02:00 CEST Les Tchèques Lucie hradecka Oui Marie Bouzkova, le numéro 29 de la WTA et le numéro 73 de la WTA ont respectivement rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale de Wimbledon par 6-3 et 6-3 dans une heure et vingt et une minutes à l’allemand Anna-Lena Friedsam, […] More