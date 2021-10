Qui Kelvin Renteria sauvera-t-il dans la célèbre maison ?

Telemundo Kelvin Noe Renteria

Cette semaine, tout s’est passé dans « La casa de los Famosos », et Kelvin Renteria était sans aucun doute le principal protagoniste de la journée. L’ancien concurrent d’EXATLON, non seulement est devenu le leader de la maison tout au long de la semaine, pouvant profiter de la suite, mais a également en son pouvoir pour prendre une décision importante.

Et est-ce qu’en raison de son statut de leader, l’athlète mexicain pourra utiliser son pouvoir pour sauver l’un des trois concurrents de l’émission de téléréalité qui risque d’être éliminé.

L’ex-athlète de la soi-disant « Compétition la plus féroce de la planète » doit user de son titre de leader pour lancer le gilet de sauvetage sur l’une des filles à risque, parmi le trio de femmes composé d’Alicia Machado, Gaby Spanic et Verónica Montès.

La page officielle de l’émission télévisée sur Instagram, voulait sonder les abonnés de l’émission sur qui le public pense éliminer et qui Kelvin Renteria sauvera.

« Trois femmes sont en tête des nominations cette semaine pour #LaCasaDeLosFamosos ! ️ Pour qui allez-vous voter ? Faites-le maintenant sur Telemundo.com ! 👈 #NominadosLCDLF », a commenté l’émission Telemundo, générant toutes sortes de commentaires.

Et bien qu’il soit bien connu que la réalité montre que tout peut arriver, la vérité est que la plupart conviennent que l’éliminée de la nuit sera très probablement Verónica Montes et que Kelvin serrera la main d’une de ses amies parmi l’ancien univers Miss Venezuela et le protagoniste de la telenovela populaire « La usurpadora ».

« Veronica out, Veronica out », « On va éliminer Veronica », « bye bye Veronica », étaient quelques-uns des messages partagés par les adeptes du programme.

Les plus risqués, lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur qui Kelvin va sauver, ont leurs avis partagés entre Alicia et Gaby, car avec chacun ils ont montré avoir une bonne relation, mais plus d’un penche car ils vont sûrement sauver le premier reine de beauté.

Vous ne pouvez pas manquer le prochain chapitre de la House of Famous pour savoir comment évolue la réalité et quelle décision sera celle qui guidera Kelvin, à l’heure où les trois menacés attendront que l’ex-athlète leur donne son aval. et sauvez-les.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires