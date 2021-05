Qui lancera le prochain no-hitter de la MLB? Ces 8 pichets correspondent à la description la plus probable ⋆ .

Ce fut l’année du sans-coup sûr – et ce n’est qu’en mai.

Déjà, six lanceurs ont parcouru les neuf manches sans permettre un coup sûr. Ajoutez à cela un sept manches, sans frappeur de Madison Bumgarner, que la MLB ne reconnaît pas comme un non-non officiel, et 2021 aurait déjà égalé le record de la plupart des sans-coups en une saison. À compter du 21 mai, il semble presque certainement que le record de sept sera battu cette année.

Mais jetez un œil à qui jusqu’à présent possède ces morceaux d’histoire: Joe Musgrove, Carlos Rodon, John Means, Wade Miley, Spencer Turnbull et Corey Kluber. Ce n’est pas exactement Jacob DeGrom, Gerrit Cole, Max Scherzer et Yu Darvish.

PLUS: Combien de no-hitters ont été lancés en 2021?

Alors, qui pourrait lancer le prochain no-hitter? Cela pourrait être difficile à prévoir. Les marchés de paris placeraient probablement les chances sur un bras de type DeGrom ou Darvish, mais dans la taille de l’échantillon de sept non-frappeurs – oui, Bumgarner obtient le crédit pour sa gemme sur le monticule – ces lanceurs ne ressemblent pas à ceux qui équipes masquées dans la colonne des résultats.

À une époque où la vitesse est à une prime, aucun des lanceurs qui ont lancé un non-frappeur ne serait considéré comme des boules de feu. Rodon est le seul lanceur à avoir une moyenne de plus de 94 mi / h sur une balle rapide, alors qu’il se trouve à 95 mi / h, selon Baseball Savant.

Lui, Means et Turnbull sont également les seuls lanceurs à utiliser une balle rapide plus de 35% du temps, et seuls Miley et Turnbull ont moins de trois pouces de mouvement horizontal sur leurs radiateurs. Means est le seul lanceur qui ne lance pas un curseur ou un cutter à plus de 20%.

Les hurlers enregistrent également au-dessus de la moyenne à la fois le pourcentage de coup doux et les taux de swing extérieurs, à l’exception de Bumgarner. Means et Bumgarner sont également les deux seuls lanceurs à ne pas générer au moins un taux de balle au sol de 40%.

Alors, qui sont d’autres lanceurs qui pourraient correspondre à ce profil de bras à lancer doux et à contact? Avec les données disponibles sur les sept lanceurs qui ont lancé des non-non jusqu’à présent cette saison, nous allons tenter de déterminer qui correspond le plus au profil de ces bras. Voici les critères que nous avons recherchés lors de la constitution de cette liste (les lanceurs devaient répondre à au moins quatre des cinq):

Au moins trois pouces de rupture horizontale sur la balle rapide Un curseur ou un cutter utilisé au moins 20 pour cent du temps Une balle rapide plus lente que 94 mph et n’utilise pas plus de 37 pour cent du temps des balles de sol dans 40 pour cent des at-bats et un contact doux à au moins 17% du temps (selon Fangraphs) Un taux de poursuite d’au moins 31%

Shane Bieber, Indiens de Cleveland

D’accord, donc cette liste ne commence pas exactement avec un vrai dormeur. Bieber, le vainqueur en titre de l’AL Cy Young, a une fois de plus été l’un des lanceurs les plus dominants du jeu cette saison. Mais il n’est pas comme les autres as de la ligue qui ont atteint trois chiffres.

La balle rapide de Bieber ne fait en moyenne que 93 mph, mais elle a beaucoup de mouvement, montrant 10 pouces de rupture horizontale. C’est son terrain le plus utilisé, mais à 35,6% d’utilisation, ce n’est pas une arme courante pour lui. Il mélange également un curseur à 26,6% du temps. Les frappeurs le chassent hors de la zone 32,3% du temps et établissent un contact doux 16,9% du temps. Les frappeurs frappent des sorties de balle

Kenta Maeda, jumeaux du Minnesota

Après avoir présenté un dossier convaincant pour être considéré pour le prix Cy Young l’année dernière, Maeda a eu du mal en 2021 au rythme d’une ERA de 5,26. Mais correspond-il au profil des autres lanceurs du club sans coup sûr de 2021? Sur la base de notre modèle, il semble en fait être l’un des plus proches.

Son appareil de chauffage n’est utilisé que 22,6% du temps et il le lance à travers la zone à une moyenne de 91,1 mi / h avec 7,5 pouces de rupture horizontale. Son discours principal? Ce serait un curseur qu’il lance à un taux de 40,8%. Les frappeurs frappent le ballon au sol dans 42,3% des événements de balle frappée et 20,2% du contact contre lui est mou. Il demande également aux frappeurs de poursuivre 30,7% de ses lancers. Le problème? Eh bien, il est durement touché 46% du temps.

Jordan Montgomery, Yankees de New York

Un autre lanceur qui a été incohérent à ce stade de la saison, Montgomery a ce qu’il faut, sur la base du groupe de lanceurs de 2021, pour faire tourner un non-non.

Montgomery n’utilise presque jamais une balle rapide à quatre coutures, lançant son lancement de 92,6 mi / h seulement 12,1% du temps, mais il a sept pouces de pause horizontale. Les frappeurs se balancent sur des lancers hors de la zone 31,3% du temps contre lui et se retournent sur les grounders 43% du temps. Son taux de coup dur n’est également que de 35,3%, il est donc possible que le propriétaire d’une ERA de 4,75 ait été un peu malchanceux cette saison.

Hyun-Jin Ryu, Blue Jays de Toronto

Il serait peut-être moins surprenant de voir Hyun-Jin Ryu sur cette liste que d’autres. Il a lancé une ERA inférieure à 3,00 chaque saison depuis 2017 et a une ERA de 2,51 cette année.

Le gaucher de 34 ans a été un exemple parfait de la façon dont la vitesse n’est pas toujours nécessaire pour dominer les alignements. Son appareil de chauffage s’enregistre à une vitesse constante de 89,5 mi / h, mais il obtient 10,8 pouces de mouvement horizontal. Il l’utilise 28,6% du temps en se tournant souvent vers son cutter, qu’il lance 25,5% du temps. Les frappeurs frappent des balles au sol à un taux de 48,5 pour cent et il suscite un contact doux 16,4 pour cent du temps. Peut-être le plus impressionnant de sa saison jusqu’à présent, les frappeurs poursuivent à un taux de 32,5%, ce qui le place dans le 88e centile, selon Baseball Savant.

Martin Perez, Red Sox de Boston

Cela a été une saison d’évasion pour Perez, qui à ce point a accumulé une ERA de 3,40, la première fois qu’il a lancé en dessous de 4,00 depuis 2013. Un sans-coupeur pourrait-il être le prochain?

Perez n’utilise pas très souvent un quatre coutures droites – seulement 9,9% du temps, et il le lance à 93,3 mi / h. Il obtient 10,6 pouces de rupture horizontale. Mais son terrain préféré reçoit beaucoup de mouvement, car il préfère se tourner vers un cutter qui obtient 22,6 pouces de chute et qu’il lance 34% du temps. Les frappeurs se retournent et frappent les grounders 41,7% du temps et établissent un contact doux 20,7% du temps, le taux le plus élevé de sa carrière. Les frappeurs ne poursuivent pas aussi souvent que les autres lanceurs, cependant, se balançant hors de la zone 23,7% du temps.

Logan Webb, Giants de San Francisco

Cela a été un début de saison assez surprenant pour les Giants, et ils peuvent en grande partie remercier leur rotation de départ pour devenir l’un des meilleurs du baseball. Certainement pas l’as du personnel, Webb a été un contributeur précieux – et il ressemble à quelqu’un qui pourrait se faire un non-frappeur à un moment donné.

Il n’utilise sa balle rapide à 93,1 mph que 15,3% du temps, se tournant le plus souvent vers son curseur, qu’il utilise à un taux de 22,6%. Quand il utilise sa balle rapide, il obtient 8,7 pouces de pause. Les frappeurs poursuivent ses lancers 31,5% du temps en dehors de la zone et il a accumulé un taux de balle au sol de 58,7% et un taux de contact doux de 22,3%.

Alex Wood, géants de San Francisco

Une équipe n’a pas eu deux lanceurs de départ distincts qui ont lancé un sans-coup dans la même saison depuis 2014, lorsque Josh Beckett et Clayton Kershaw en ont chacun livré un pour les Dodgers. Wood et Webb pourraient-ils tous deux avoir des non-nos en 2021?

Le bois ressemble exactement au profil gaucher doux qui a déjà produit un couple cette année. Il lance un plomb 40 pour cent du temps qui s’enregistre à 91,6 mi / h et il lance un curseur 34,2 pour cent du temps. Ce plomb obtient 16 pouces de rupture horizontale. Il a affiché un taux de balle au sol ridicule de 61,5% cette année et les frappeurs ont établi un contact doux 20,4% du temps. Wood a également vu des frappeurs se balancer sur des lancers en dehors de la zone 35,5% du temps.

Ryan Yarbrough, Rays de Tampa Bay

L’un des plus grands obstacles pour Yarbrough pourrait bien être de savoir s’il peut commencer – et terminer – le match. Les Rays lui ont fait commencer cinq matchs cette saison et entrer en tant que releveur de longue durée les jours de enclos des releveurs à quatre reprises. Dans ses cinq départs, il n’a pas encore lancé plus de six manches. Flirtez avec un non-frappeur, cependant, et peut-être qu’il finira ce qu’il a commencé.

Un autre partant qui n’utilise pas une balle rapide traditionnelle à quatre coutures, Yarbrough lance un plomb 11,4% et un cutter 44,4% du temps. Son plomb obtient 14,1 pouces de rupture horizontale tandis que le couteau a une chute de 33,5 pouces. Les frappeurs poursuivent 28,6% de ses lancers en dehors de la zone. Yarbrough a lancé à 38,3% de balle au sol et 21,7% de taux de contact doux.