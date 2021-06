Qui l’Angleterre jouera ensuite à l’Euro 2020

L’Angleterre fait face à un test délicat lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 (. via .)

L’Angleterre a atteint les 16 derniers à l’Euro 2020 mais fait face à un match délicat en phase à élimination directe.

L’équipe de Gareth Southgate a terminé en tête du groupe D en s’imposant 1-0 face à la République tchèque mardi soir.

La tête de Raheem Sterling en première mi-temps, qui était son deuxième but du tournoi, a suffi à assurer la victoire de l’Angleterre à Wembley.

Mais les Trois Lions attendent maintenant leur sort puisqu’ils affronteront l’équipe classée deuxième du groupe F, qui pourrait être n’importe laquelle du Portugal, de France, d’Allemagne ou de Hongrie.

Le groupe F sera finalisé mercredi soir alors que le Portugal affrontera la France, tandis que l’Allemagne affrontera la Hongrie.

À l’heure actuelle, la France est en tête du groupe F, l’Allemagne est deuxième, le Portugal troisième et la Hongrie quatrième.



L’Allemagne et la France pourraient être le prochain adversaire de l’Angleterre en huitièmes de finale de l’Euro 2020 (Corbis via .)

Cependant, cet ordre peut changer radicalement en fonction des résultats.

Le match des huitièmes de finale de l’Angleterre aura lieu à Wembley mardi prochain, le coup d’envoi étant prévu à 17 heures.

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, pense que Southgate pourrait changer de formation s’il affronte la France ou l’Allemagne lors des huitièmes de finale.

L’Angleterre ne va pas gagner ce tournoi en battant la France, l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne », a déclaré Neville à ITV.



Cristiano Ronaldo pourrait affronter l’Angleterre une fois en championnat d’Europe (. via .)

«Je ne pense pas que nous ayons les joueurs pour faire ça. Nous avons de bons joueurs.

“Je pense sincèrement que nous gagnerons de la manière dont nous jouons maintenant, ce qui est professionnel, en gardant des draps propres, en veillant à ce que le dos soit protégé par les deux au milieu de terrain, puis en créant ces moments individuels de brillance.

Plus : Cristiano Ronaldo



“Ne soyez pas surpris si nous jouons contre l’Allemagne ou la France, nous allons à cinq à l’arrière parce que je pense que nous aurons peut-être besoin de plus de quatre défenseurs contre [Kylian] Mbappé, [Antoine] Griezmann et [Karim] Benzema.

“Si vous jouez contre l’Allemagne, nous pouvons confortablement passer aux ailiers, je n’exclus rien à ce stade mais je ne vois pas que Gareth jouera de la même manière contre la République tchèque que contre la France ou l’Allemagne. ‘

