Qui l’Angleterre jouera-t-elle en finale de l’Euro 2020 si elle bat le Danemark ?

L’Italie gagne 4-2 aux tirs au but (Photo: .)

L’Italie a réservé sa place pour la finale de l’Euro 2020 après avoir devancé l’Espagne à Wembley aux tirs au but.

Le magnifique but de Federico Chiesa après 60 minutes a donné l’avantage aux Italiens dans une rencontre passionnante où l’Espagne a dominé pendant de longues périodes.

Alvaro Morata a égalisé son équipe avec 10 minutes à jouer, rentrant à la maison après être sorti du banc pour forcer la prolongation.

Rien ne séparant les deux, une séance de tirs au but a décidé du match, avec Gianluigi Donnarumma niant de manière cruciale Morata avant que Jorginho n’emporte le coup de pied gagnant pour sceller la victoire 4-2 avec style.

Les Azzurri visent à remporter leur deuxième championnat d’Europe et affronteront l’Angleterre ou le Danemark en finale dimanche dans la capitale.



Jorginho a glissé à la maison le coup de pied gagnant (Photo: .)

Avec Sergio Busquets menant de loin et Pedri trouvant de l’espace pour lier le jeu avec brio, l’Espagne a affirmé sa domination dès le début, Marco Verratti et Jorginho perdant initialement la bataille au milieu de terrain.

Leur superbe départ a vu les ouvertures se développer pour Ferran Torres et Dani Olmo avec ce dernier repoussé par un bel arrêt de Donnarumma.

Une compétition palpitante ne s’est améliorée qu’en seconde période, mais la percée est intervenue à l’heure grâce à Chiesa.



L’Italie en finale après un thriller à Wembley. (Photo : .)

Sautant sur le contre, le ballon de Verratti a d’abord été coupé par Aymeric Laporte avec l’attaquant de la Juventus sur le ballon lâche avant de plier un bel effort dans le coin le plus éloigné.

Avec Mikel Oyarzabal manquant deux merveilleuses occasions dans chaque mi-temps, Morata a été projeté alors que l’Espagne poursuivait l’égalisation.

La résistance italienne a été brisée à 10 minutes du terme et Morata a maintenu sa campagne en vie.

Quelques instants après avoir raté l’occasion d’appuyer sur la gâchette, l’ancien homme de Chelsea a été clinique à la deuxième demande, combinant brillamment avec Olmo avant de rentrer chez lui avec calme.



Coup de cœur pour l’Espagne (Photo: .)

Alors que le rythme ralentissait dans les prolongations, Pedri a continué à faire avancer l’Espagne, forçant le coup franc qui a vu Olmo et Morata avoir tiré bloqué avant qu’il ne soit finalement repoussé.

Alors que l’Italie semblait s’accrocher aux tirs au but, il y avait plus de drame alors que Domenico Berardi dirigeait un bel effort dans le fond des filets espagnols – seulement pour qu’il soit correctement exclu pour un hors-jeu.

Après deux heures de football à Wembley, il n’y avait rien pour séparer les poids lourds européens mais une séance de tirs au but.

Après qu’Unai Simon ait refusé Manuel Locatelli avec le premier tir au but, Olmo a envoyé son sans faute au-dessus de la barre avec une tentative lamentable.

Plus : Alvaro Morata



Andrea Belotti a rétabli l’ordre, perçant son effort à l’intérieur du poteau avec Gerard Moreno convertissant également.

Leonardo Bonucci et Thiago Alcantara ont tous deux trouvé le fond des filets avec calme, Fernando Bernardeschi tirant à la maison pour donner l’avantage à l’Italie après que Morata ait vu son effort sauvé par Donnarumma.

Il appartenait à Jorginho de sceller la victoire, envoyant Simon dans le mauvais sens d’une manière typiquement cool.

