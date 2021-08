Qui le Bayern Munich peut-il affronter en phase de groupes de la Ligue des champions ?

Une nouvelle saison de l’UEFA Champions League est sur le point de commencer. Cela ne fait qu’un peu plus d’un an que le Bayern Munich a remporté la compétition pour la dernière fois, mais notre triomphe est déjà un peu rouillé. Des équipes comme Chelsea et le PSG semblent déterminées à faire des incursions agressives dans la compétition, et c’est à Julian Nagelsmann et à ses garçons de trouver un moyen de les gérer.

Ce qui nous amène à ce tirage. La phase de groupes est le point de départ de la route vers Istanbul pour chaque équipe, et les matchs finaux seront déterminés jeudi cette semaine. Voici un bref aperçu des règles :

Aucune équipe ne peut tirer un adversaire du même pays, donc le Bayern ne peut pas avoir le Borussia Dortmund dans son groupe. Les équipes sont réparties dans quatre pots de semis. Le pot 1 est composé des champions des ligues supérieures + les titulaires de l’UCL et de l’Europa League. Les pots 2 et 3 sont basés sur les coefficients des clubs de l’UEFA, tandis que le pot 4 est déterminé par les éliminatoires.

Qui participera au tirage au sort ?

Voici un aperçu des pots.

Pot 1 : Chelsea, Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Villarreal, Inter Milan, Sporting, Lille

Pot 2: Real Madrid, Barcelone, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Séville, Borussia Dortmund

Pot 3: Porto, Ajax, Leipzig, Atalante, Zenit Saint-Pétersbourg (confirmé)

Pot 3 ou Pot 4: Basé sur les séries éliminatoires.

La phase finale des qualifications a lieu mercredi, avec la participation des équipes suivantes :

Chemin des champions

Salzbourg (AUT) vs Brøndby (DEN)

Jeunes garçons (SUI) contre Ferencváros (HUN)

Malmö (SWE) vs Ludogorets (BUL)

Shérif (MDA) contre GNK Dinamo (CRO)

Chemin de la ligue

Monaco (FRA) vs Shakhtar Donetsk (UKR)

Benfica (POR) contre PSV (NED)

Si vous voulez savoir ce que signifient le «Champions Path» et le «League Path», je vous suggère de demander à l’UEFA. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe là-bas, et je ne suis pas sur le point de le découvrir.

Le pire des cas

Compte tenu de ce que nous savons des groupes jusqu’à présent, voici un groupe qui pourrait vraiment donner des connippons au Bayern :

Bayern Munich Liverpool Atalanta RB Salzbourg

Ce genre de match nul garantit fondamentalement un combat aérien à chaque match. Imaginez un groupe où chaque équipe essaie de se surpasser – c’est ce que vous avez là. Ce serait un cauchemar total. Espérons qu’on ne se retrouve pas dans un groupe comme ça.

Êtes-vous d’accord avec mes choix? Quel genre de tirage voulez-vous ? Commentaires ci-dessous! Nous mettrons à jour cet aperçu au fur et à mesure que les pots finaux seront confirmés, alors restez à l’écoute.