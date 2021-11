Qui les finalistes de la NBL choisiraient-ils comme gagnant ?

Les finalistes Univision de Nuestra Belleza Latina répondent qui ils choisiraient sinon chacun gagnait

Au fil des heures, les quatre finalistes de Nuestra Belleza Latina ne peuvent cacher l’excitation d’avoir atteint le gala final de l’émission de téléréalité Univisión, et bien que chacun d’eux veuille gagner le concours et remporter la couronne et le contrat d’un an travailler avec Univisión, Génesis Suero, Fabién de la Concepción, Sirey Morán et Lupita Valero a dû répondre à la question la plus difficile de tout le concours.

Au-delà du désir de chacune des filles de devenir la prochaine Nuestra Belleza Latina, chacune a dû imaginer un instant qui de ses compagnes elle choisirait comme gagnante, si chacune d’entre elles n’était pas chanceuse.

La plupart des quatre finalistes ont voulu faire preuve de diplomatie dans leurs réponses, l’une a risqué de montrer son soutien à l’une de ses concurrentes et une autre a choisi d’aller de l’avant avec la question difficile, en citant l’une des filles qui n’est plus dans le concours.

« Si je ne gagne pas, je veux que la couronne soit évidemment remportée par cette personne que le public a choisie », a déclaré Sirey Morán, montrant qu’elle soutiendrait pleinement la décision prise par les téléspectateurs avec leurs votes, même si elle ne l’est pas. l’élu. .

La Hondurienne, qui a l’air d’être l’une des favorites, n’a pas voulu donner un seul nom et a toutefois déclaré qu’elle pensait que l’un de ses rivaux méritait le titre.

« Je pense que toutes les filles qui sont avec moi dans le top quatre sont des femmes qui peuvent faire un excellent travail, et bien, je leur souhaite bonne chance, car nous ne savons pas qui va gagner », a déclaré le belle catracha.

Génesis Suero a préféré apporter son soutien à un autre des archifavorites pour remporter la couronne.

« Si moi, Génesis Suero, je ne remporte pas la couronne, j’aimerais que Fabién remporte la couronne, une battante, tout comme moi », a déclaré la belle dominicaine, d’une manière directe et concise.

Lupita Valero a donné une réponse beaucoup plus large que ses collègues, mais n’a exprimé son vote en faveur d’aucune en particulier.

« Si Lupita Valero ne remporte pas la couronne, qui devrait remporter cette couronne pourrait être n’importe lequel de mes compagnons, l’un des trois. Ils se sont tellement battus pour être ici, et ils défendent de si belles histoires, que cette couronne irait bien à n’importe quel pays », a déclaré la belle Mexicaine.

«Mais le plus important est que cette couronne sert à responsabiliser la femme qui la porte et aussi à diriger une ville. Donc, si Genesis gagne, si Fabi gagne, si Sirey gagne, les trois partageraient cette couronne avec moi et moi aussi, partagerais cette couronne avec eux. Ici à Nuestra Belleza Latina, elles deviennent toutes des reines et nous devenons toutes une », a ajouté Lupita.

Fabién de la Concepción a rappelé l’une de ses grandes amies, qui a été éliminée dimanche dernier, et a non seulement dit qu’elle lui donnerait cette couronne, mais aussi ceux qui ont quitté l’émission, mais elle n’a fait référence à aucun de leurs concurrents finaux. .

« Eh bien, si je ne gagnais pas cette couronne de Nuestra Belleza Latina, j’aurais aimé que mon Jacky la gagne. Mais visiblement, mon Jaky n’est plus là avec nous. Mais si je gagne cette couronne, je vais la partager avec elle », a déclaré la gentille cubaine.

«Avec toutes mes filles qui sont parties (je le partagerais), avec toutes mes filles, qu’on ne faisait qu’une depuis qu’on avait 20 ans, avec toutes les belles personnes, avec tous les latinos qui m’ont accompagné dans cette compétition. Alors, rejoins-moi, et c’est parti pour ça », a conclu Fabien.

Dites-nous lequel des 4 finalistes vous a répondu le plus honnêtement.