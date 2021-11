Qui lève de l’argent ? Helion, OctoML, WhyLabs, Symbl, Doorsey, Owl les dernières startups à décrocher un financement

Voici notre dernier aperçu des dernières nouvelles sur les investissements dans les startups dans le nord-ouest du Pacifique.

Les co-fondateurs de Symbl Surbhi Rathore et Toshish Jawale. (Photo symbolique)

– Symbl, basé à Seattle, a décroché 17 millions de dollars pour son logiciel d’« intelligence conversationnelle » utilisé par les développeurs pour créer des services vocaux, textuels et vidéo.

L’essentiel: La startup de 52 personnes vend une API qui permet aux entreprises de générer des informations à partir de conversations nativement dans le cadre de leurs outils existants. Par exemple, il peut être utilisé pendant les réunions pour produire des transcriptions qui rationalisent les suivis et les actions à entreprendre, ou pour fournir des suggestions aux agents du service client lors d’un appel. Symbl était auparavant connu sous le nom de Rammer.AI lorsqu’il a obtenu son diplôme de Techstars Seattle en mai 2019.

Les personnes: Les anciens collègues d’Amdocs Surbhi Rathore et Toshish Jawale ont cofondé Symbl en 2018.

Les bailleurs de fonds : GreatPoint Ventures, basé dans la région de la baie, a dirigé la série A, qui comprenait la participation de Gutbrain Ventures, PBJ Capital, Crosscut Ventures et Flying Fish Ventures. Le financement total à ce jour est de 23,5 millions de dollars.

La prise : Il y a une vague de startups « d’intelligence conversationnelle » qui ont récemment levé des fonds. Plus tôt cette année, le géant du marketing basé à Vancouver, dans le Wash. ZoomInfo, a annoncé qu’il allait acquérir la startup d’intelligence conversationnelle Chorus.ai pour 575 millions de dollars. Rathore a déclaré que Symbl se différencie en étant une plate-forme destinée aux développeurs qui « permet aux entreprises de vraiment comprendre les conversations humaines avec le contexte ou de déclencher des actions plutôt que de simplement parler en texte ».

Autres offres dont nous avons parlé cette semaine : Et encore plus d’offres :

– owl.co, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, a levé un tour de série B de 30 millions de dollars. Elle vend des logiciels de détection de fraude aux compagnies d’assurance pour surveiller les réclamations et atténuer la fraude. La société est dirigée par le PDG et co-fondateur Sean Merat, qui a précédemment fondé Lavia Design, Witkit et Imperus Technologies Corporation. La société FUSE de Seattle a participé à la ronde.

– La startup de Seattle Evrnu a levé un tour de série B de 15 millions de dollars. La technologie de l’entreprise récupère les déchets de vêtements de consommation mis au rebut et les convertit en fibres renouvelables. Evrnu est dirigé par le PDG et co-fondateur Stacy Flynn, ancien spécialiste des tissus chez Target et manager chez Eddie Bauer.

– Doorsey, basé à Spokane, dans l’État de Washington, a levé un tour de table de 4,1 millions de dollars. L’entreprise repense le processus d’offre d’achat d’une maison en offrant plus de transparence aux acheteurs et aux vendeurs, qui peuvent définir les conditions dès le départ sur la plateforme. Doorsey est dirigé par le PDG Jordan Allen, qui dirigeait auparavant Stay Alfred, une startup de location d’appartements à Spokane qui a fermé ses portes l’année dernière en raison de la pandémie.

— La startup de Seattle Hest a levé 2 millions de dollars pour alimenter les ventes de son système de sommeil de haute technologie destiné aux campeurs. La société est dirigée par Aaron Ambuske, un vétéran de 18 ans de K2 Sports.

– La startup de livraison d’épicerie basée à Portland, Oregon, MilkRun, a levé 6 millions de dollars lors d’un cycle de série A. L’épicerie de la ferme à la porte de l’entreprise a augmenté depuis le début de la pandémie. La PDG Julia Niiro est une ancienne agricultrice qui a lancé l’entreprise en 2018 lorsqu’elle a découvert qu’il y avait très peu de canaux pour que les producteurs alimentaires vendent à leurs voisins.

– Bend, basé sur le minerai Dynamique embarquée levé des fonds auprès de la société de capital-investissement BP Energy Partners. La startup vend des machines de compression de gaz naturel utilisées par les opérateurs de véhicules commerciaux. Il est dirigé par Rita Hansen, PDG d’Agilyx Corporation, Apex Construction Systems et Roomster.

Suivez toute la couverture détaillée des startups de . : inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire par e-mail des startups ; consultez le tracker de financement . et le répertoire de capital-risque ; et suivez les gros titres de nos startups.