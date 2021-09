qui lit vos messages en groupe pour enregistrer les directs

in

Nouvelles connexes

Comme d’habitude, Telegram présente une bonne batterie d’actualités pour faciliter les interactions entre ses utilisateurs. Avec cette mise à jour les fonctions arrivent en Espagne comme la possibilité de vérifier qui a lu un message au sein des groupes de discussion.

Avec cette option, c’est plus facile confirmer que tous les membres d’un groupe ont découvert d’une nouvelle importante. La fonction vient directement de la version bêta et est désormais disponible pour tous les utilisateurs, ainsi que trois autres nouveautés.

Parallèlement à cette fonctionnalité, d’autres changements passionnants sont annoncés. Parmi eux, la possibilité d’enregistrer des émissions en direct se démarque. Telegram fait la promotion des nouvelles pour les streamers depuis des mois. Ils ont récemment éliminé la limite de téléspectateurs, maintenant Telegram ajoute une option supplémentaire pour satisfaire ses créateurs de contenu, la possibilité de enregistrer le live à partir des candidatures.

Sachez qui vous a lu

Telegram utilise toutes les quelques semaines pour lancer une nouvelle mise à jour pleine de nouvelles. Cette fois, l’une des fonctions qu’ils lancent consiste à savoir au sein des groupes de discussion qui a lu un message et qui ne l’a pas encore lu. Par exemple, si vous voulez commencer l’heure d’un dîner et le lieu, et que vous voulez vérifier que tous les membres du groupe l’ont découvert.

Mise à jour du télégramme Omicrono Omicrono

Pour cela, il suffit de cliquer sur le message pour valider la liste des utilisateurs ayant déjà vu ce commentaire. Cette information renforce les deux tics qui indiquent qu’au moins une personne a lu le message sur son mobile.

Cependant, pour protéger la vie privée des utilisateurs, cette option ne sera disponible que pendant les 7 jours suivant l’envoi du message et en petits groupes. “Ce n’est pas un problème de Telegram d’avoir un enregistrement de tout ce que vous avez vu”, disent-ils dans le communiqué.

Enregistrez les directs

Une conséquence directe de la publication de tout contenu sur Internet est son partage sur d’autres plateformes. Les créateurs de contenu ne sont généralement pas limités à un seul réseau social et instant. De nombreux flux en direct de Twitch finissent par être téléchargés sur YouTube quelques heures plus tard.

Enregistrement de télégramme direct Omicrono Omicrono

Pour cela, les utilisateurs utilisent souvent des outils ou des applications avec lesquels enregistrer du contenu. Quelque chose que Telegram a décidé d’intégrer dans sa propre application, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des applications tierces. « Que ce soit pour un concert ponctuel ou pour un cours d’algèbre quotidien, les administrateurs peuvent désormais enregistrer des flux en direct et des chats vidéo », expliquent-ils sur leur blog.

Les administrateurs peuvent choisir d’enregistrer avec ou sans son. Ils peuvent également choisir de enregistrer horizontalement ou verticalement. Une fois l’enregistrement terminé ou la transmission terminée, le fichier est instantanément envoyé à vos messages enregistrés et peut être examiné pour partager les meilleurs moments et commentaires des téléspectateurs sur d’autres réseaux.

Thèmes en direct et emojis

D’autre part, l’application de messagerie continue d’innover dans le design et les interactions. Télégramme présente nouveaux thèmes et emojisEn particulier, 8 nouveaux thèmes sont ajoutés, conçus avec des motifs spécifiques tels que la rentrée scolaire ou l’arrivée de l’automne et de l’hiver.

Mise à jour du télégramme Omicrono Omicrono

Au-dessus de ces nouveaux arrière-plans, il y aura les emojis les plus animés. Ils ont la particularité de créer effets sur tout l’écran si partagé en direct. Cela signifie que si les deux personnes ont le chat ouvert en même temps, la réaction des emojis est plus choquante, “de sorte qu’ils se sentent proches même s’ils sont loin”, explique Telegram.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent