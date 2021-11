Qui marque un but au PSG ?

1 260 minutes, c’est celles que prend le Paris Saint Germain féminin sans encaisser le moindre but en match officiel. Depuis le 6 mai dernier, lorsqu’elle a battu le Paris FC par 3 buts à 2, l’équipe parisienne a résolu tous ses matchs par la victoire, à l’exception d’un nul 0-0 contre Lyon, sans concéder un seul but.

La dernière défaite comptée dans un match officiel est celui qui a souffert contre le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions, parti qui supposait le passage des blaugranas à la finale d’un Champions qui finirait par gagner à Göteborg.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Pour voir la dernière défaite en championnat de France, il faut remonter au 16 novembre 2019, date à laquelle ils se sont inclinés sur le terrain lyonnais par 1 but à 0. Depuis lors, ils n’ont encaissé un but que dans deux autres matches, lors du match susmentionné contre le Paris FC, et dans un autre match contre les mêmes rivaux le 6 décembre 2020.

L’un des grands rivaux pour revalider les Champions

A la recherche de ce qui serait sa deuxième Ligue des Champions consécutive, Le Barça devra composer avec de grandes équipes pour y parvenir. L’un d’eux est justement ce Paris SG. De victoire en victoire, il traverse la phase de groupes, au cours de laquelle avec 11 buts en faveur et aucun contre, il mène placidement.

Lyon, Wolfsbourg et Chelsea Ce sont les autres équipes qui comptent arracher la couronne du championnat au Barça, qui mène également confortablement son groupe de qualification.