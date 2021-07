Qui Mercedes devrait embaucher comme coéquipier de Hamilton pour 2022 ? · Fans de course

Après avoir signé Lewis Hamilton pour un nouveau contrat de deux ans supplémentaires, la prochaine question à laquelle Mercedes est confrontée est évidente : qui devrait être son coéquipier ?

L’identité du prochain coéquipier d’Hamilton a fait l’objet d’intenses spéculations depuis que son absence forcée lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière a donné à Mercedes l’opportunité de diriger le pilote junior George Russell aux côtés de Valtteri Bottas, le coéquipier d’Hamilton au cours des cinq dernières saisons.

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a indiqué que le siège reviendrait à l’un des deux et que son occupant serait décidé cet été.

Lequel d’entre eux mérite le plus une place dans l’équipe qui a remporté les sept derniers championnats ? Et cet affrontement litigieux entre les deux à Imola a-t-il eu une incidence sur la décision?

Valtteri Bottas

En termes de performances pures, Mercedes a peu de raisons de remplacer Bottas. Hamilton est le pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps, et Bottas est souvent très proche de lui. Il n’a pas terminé deuxième du championnat par accident au cours des deux dernières saisons, et il a contribué à maintenir la série de titres de Mercedes.

Il continue de s’améliorer, comme Wolff l’a admis récemment, y compris sur une distance de course, ce qui était auparavant une faiblesse. Il ne secoue pas non plus le bateau, une qualité qui ne peut être sous-estimée étant donné la relation mouvementée entre Hamilton et le prédécesseur de Bottas, Nico Rosberg.

Georges Russel

La qualité du travail de Russell lors de sa seule apparition à Bahreïn l’année dernière est difficile à sous-estimer. Placé inconfortablement dans une voiture qui n’était pas conçue pour son châssis de 1,85 mètre, il s’est qualifié à moins de trois centièmes de seconde de Bottas et lui a pris la tête au départ.

Il continue de démontrer une vitesse remarquable chez Williams, entraînant constamment sa voiture en Q2 et même en Q3. Avec Hamilton peu susceptible de poursuivre sa carrière bien plus longtemps au-delà de son dernier contrat, Mercedes doit planifier pour l’avenir, et Russell semble un meilleur pari à long terme que Bottas.

je dis

Il est temps de voir ce que Russell peut faire avec une année complète dans une Mercedes. À tort ou à raison, quelle que soit l’option choisie par Wolff, elle sera forcément considérée comme une réflexion sur la future position de Hamilton dans l’équipe. Bottas est l’option qui ne fait pas basculer le bateau si Hamilton prévoit de nombreuses années en selle; Russell est le choix pour l’avenir si Hamilton a indiqué que la saison 2023 serait sa dernière.

Cela peut compliquer trop les choses. Mercedes peut simplement penser qu’à sa cinquième saison au sein de l’équipe, ils ont vu le meilleur de Bottas et sont prêts à tenter leur chance avec un pilote qui pourrait être plus rapide. La performance extraordinaire de Russell à Bahreïn l’année dernière les encouragera sûrement à adopter cette opinion.

Mercedes a déjà rejeté quelques hypothèses conventionnelles sur les raisons pour lesquelles ils pourraient ne pas vouloir l’emmener. Un changement ne sera pas bloqué par Hamilton et ils sont heureux d’avoir deux pilotes de la même nationalité dans l’équipe.

Bottas a peut-être terminé deuxième au cours des deux dernières années consécutives, mais neuf courses avec une voiture moins compétitive et il est cinquième au classement. Certes, ce n’est pas entièrement de sa faute, mais il y a eu des performances manifestement médiocres. À la longue, il m’a toujours semblé qu’Imola réfléchissait moins bien à Bottas qu’à Russell.

Compte tenu de cela, je placerais Russell pour 2022 pour coïncider parfaitement avec l’introduction de nouvelles réglementations techniques.

Vous dites

Selon vous, qui Mercedes devrait choisir pour être le coéquipier de Hamilton en 2022 ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Qui Mercedes devrait-elle embaucher pour être le coéquipier de Lewis Hamilton pour 2022 ?

Valtteri Bottas (5%)George Russell (91%)Autre conducteur (5%)Sans opinion (0%)

Nombre total d’électeurs : 22

Chargement …

Un compte . est requis pour voter. Si vous n’en avez pas, créez un compte ici ou en savoir plus sur l’enregistrement ici. Lorsque ce sondage est fermé, le résultat sera affiché à la place du formulaire de vote.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Débats et sondagesParcourir tous les débats et sondages

Partagez cet article de . avec votre réseau :