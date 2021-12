Qui ne devrait pas investir dans des options de placement à revenu fixe

Si vous cherchez à investir votre argent, voici quelques situations dans lesquelles investir dans des options de placement à revenu fixe peut ne pas vous convenir pour atteindre vos objectifs.

Investir dans des instruments financiers qui offrent un taux de rendement fixe est un moyen populaire d’économiser de l’argent. Après tout, il n’y a aucun risque pour le capital et les revenus sont connus et assurés jusqu’à la fin de l’échéance. Il existe plusieurs options d’investissement à revenu fixe telles que les dépôts fixes et les petits programmes d’épargne postaux qui sont déjà populaires auprès de nombreux investisseurs. Comme ces investissements offrent un rendement fixe, ils sont plus adaptés à la préservation du capital qu’à l’appréciation du capital.

Si vous cherchez à investir votre argent, voici quelques situations dans lesquelles investir dans des options de placement à revenu fixe peut ne pas vous convenir pour atteindre vos objectifs.

Si vous voulez créer de la richesse sur le long terme

Les régimes à revenu fixe offrent un rendement assuré qui est généralement inférieur. Les NSC, les dépôts à terme et d’autres programmes de ce type offrent des rendements faibles. À moins d’investir dans des instruments dont les rendements peuvent battre l’inflation à long terme, il peut être impossible de créer de la richesse pour atteindre des objectifs à long terme. Utilisez des options de placement à revenu fixe pour préserver le capital et utilisez des placements liés au marché tels que des fonds communs de placement en actions et des fonds de dette pour faire fructifier votre argent à long terme.

Si vos objectifs ne sont pas atteints rapidement

Si vos objectifs ou le besoin de fonds sont proches, vous pouvez placer des fonds en toute sécurité dans des options de placement à revenu fixe. Sinon, si les objectifs sont lointains, les actions en tant que classe d’actifs ont montré le potentiel de surperformer sur le long terme. le

Si vous voulez générer des rendements supérieurs à l’inflation

La richesse sur le long terme se crée lorsque vous êtes en mesure de générer un rendement supérieur à l’inflation. Si l’inflation oscille autour de 5 à 7 pour cent, vous devez générer au moins quelques pourcentages de rendement supérieur à l’inflation pour créer de la richesse. Les options d’investissement à revenu fixe n’ont pas le potentiel de le faire car ce sont des actifs de dette.

Si vous voulez des rendements fiscaux élevés

La plupart des options d’investissement à revenu fixe telles que NSC, KVP, les dépôts fixes offrent un rendement fixe, mais la totalité du revenu est imposable entre les mains de l’investisseur. Ainsi, si vous êtes dans la tranche d’imposition la plus élevée de 30 pour cent, près d’un tiers de votre revenu est imposé. Afin de générer des rendements fiscaux plus élevés, vous devez investir dans des actions où seulement 10 pour cent de l’impôt est prélevé sur les gains supérieurs à Rs 1 lakh par an.

Si vous voulez la liquidité de vos fonds

La plupart des options d’investissement à revenu fixe sont assorties d’une période de blocage et, par conséquent, la liquidité est une préoccupation majeure pour elles. Une meilleure alternative pourrait être de parquer les fonds dans des fonds de dette qui offrent des liquidités avec un rendement fiscal élevé.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.