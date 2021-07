Qui obtient le Bachelor Edit sur «The Bachelorette»?

Quelque part vers le milieu de chaque saison de The Bachelorette, la plupart des hommes de la série passent du statut de «candidat pour épouser le rôle principal» à celui de «candidats pour devenir le prochain leader». Tel est l’ordre des événements dicté par le cycle naturel de Bachelor Nation : chaque saison doit en engendrer une autre. Alors qu’une Bachelorette commence à affiner ses choix, il n’est plus logique que la série continue de promouvoir les futurs rebuts en tant que prétendants potentiels; cette énergie est plutôt consacrée à les préparer pour les saisons futures et à assurer la vie éternelle de la franchise.

Il existe différentes manières pour le brain trust Bachelor / ette de réaliser cela, mais presque toujours, ils éditeront et encadreront une fin plus comme un début, représentant soit le chagrin total d’un candidat et sa quête infructueuse d’amour comme non résolus, soit le positionnant comme un fort – victime volontaire d’une mauvaise prise de décision – une personne qui croit toujours en l’amour et que « ce processus peut fonctionner » malgré le fait qu’elle vient d’être brutalement larguée. Si vous pouvez imaginer les derniers moments d’un candidat faisant également partie des premiers instants d’un leader – ce montage qu’ils exécutent à chaque première récapitulant le “voyage” du nouveau Bachelor / ette jusqu’à présent – alors il est probable que le candidat a obtenu un futur Bachelor / ette Modifier . Lorsque Clare a déchiré Juan Pablo après sa rupture avec elle («Je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme vous»), c’était elle qui obtenait The Edit, même s’il a fallu six ans à la franchise pour en tirer profit. Lorsque le pilote Pete a accepté en larmes et gracieusement le rejet d’Hannah B, puis est passé à la télévision en direct pour le faire encore plus (ainsi que pour parler de la quantité de sexe qu’il avait eue), c’était lui qui obtenait The Edit.

Cette saison, il y a deux hommes qui semblent bénéficier d’un au revoir, ce qui pour l’un d’entre eux s’avérera sûrement être le début de leur propre voyage. Aucun d’eux n’est actuellement sur le point d’apparaître dans la prochaine saison de Bachelor in Paradise, ce qui semble également notable – pour la plupart, BiP est l’endroit où les carrières de micro-influenceurs naissent et les rêves d’être le leader vont mourir. Le premier candidat est Andrew S., un joueur de football semi-professionnel avec un sourire qui pourrait alimenter le soleil, qui a été renvoyé chez lui juste avant les dates de sa ville natale. Le second est Michael, un veuf et parent célibataire qui pourrait vraiment être la meilleure personne à avoir jamais joué dans cette émission et qui est certainement le premier candidat à la Bachelorette à faire pleurer les hommes adultes. Les deux ont de bonne foi Future Bachelor, mais ce que le public veut n’est qu’une partie de l’équation. Que veulent les producteurs ? Lequel d’entre eux préparent-ils pour être le prochain Bachelor ?

Regardons de plus près leurs deux départs. La semaine dernière, Andrew était tout simplement un homme étrange : il a dit à Katie qu’il tombait amoureux d’elle, mais à la fin, elle n’a pas ressenti la même chose. Depuis la banquette arrière de son trajet en voiture après la rupture – un emplacement central pour les personnes récemment larguées pour se présenter comme un futur leader – il a déclaré un tas de Future Bachelor Shit: «C’est déchirant. … Je me suis investi dans chaque petite partie de cela et elle avait des liens plus forts avec tout le monde. Ça fait mal, parce que j’ai tout mis dedans. Mais ce n’était pas tout : le lendemain, Andrew est revenu, s’arrêtant dans la chambre d’hôtel de Katie car, comme il l’a dit, « ce serait vraiment dommage si j’avais laissé cet endroit avec nous sans avoir le sourire aux lèvres. “

Andrew et Katie ont eu une conversation qui a principalement répété des points précédemment établis – elle avait des liens plus forts, il en était triste parce que sa connexion était «réelle» – mais cela a également permis à Andrew de faire l’éloge de Katie et de ressembler ainsi à la plus honnête. monsieur à toujours se lever. Mais ce n’était pas tout : en sortant de la chambre d’hôtel, Andrew a laissé à Katie une note disant : « Si vous changez d’avis… j’attendrai. Cela a fait trembler Katie. Courant à travers l’hôtel, extrêmement sans chaussures, elle a finalement retrouvé Andrew et a sauté dans ses bras tandis que la musique gonflait. « S’il y a un moyen de rester un peu plus longtemps, le voudriez-vous ? » demanda-t-elle, ayant clairement changé d’avis. Mais bien qu’il vienne d’écrire une note sur sa présence si ce scénario exact devait se produire, Andrew a refusé l’offre, choisissant plutôt de fermer officiellement le livre sur la relation et de sortir comme un garçon respectable, toujours en quête d’amour. .

Le départ de Michael lundi n’était pas aussi cinématographique. Rongé par la culpabilité lorsque son fils sur FaceTime a dit: “Peut-être que papa est parti parce qu’il ne veut pas me voir”, Michael a pris la décision (tout à fait correcte) de raccourcir son temps dans l’émission et de rentrer chez lui pour être avec son enfant . Ce fut un au revoir émotionnel – Katie a déclaré qu’elle voyait un avenir avec Michael et elle est de nouveau entrée dans le couloir d’un hôtel sans chaussures ni chaussettes. Pour sa part, Michael a dit des choses assez étonnantes comme : « Je ne pars pas à cause de nous, je pars parce que mon fils a besoin de son père » et « Tu m’as appris à aimer à nouveau. Tout a culminé avec l’eye-liner de Katie qui coulait comme dans ce célèbre GIF de Lauren Conrad en train de pleurer.

À la fin de “Men Tell All” de lundi, qui a salué les modifications d’Andrew et Michael’s Bachelor en soulignant encore une fois à quel point le premier est incroyablement adorable et que les choses sont définitivement terminées entre Katie et ce dernier, vous vous retrouvez avec deux impressions . L’un est d’un homme charmant, drôle et facile à aimer ; un homme avec un penchant pour les comédies romantiques et parlant avec un mauvais accent britannique ; un homme que vous ne voudriez probablement pas voir avoir des conversations avec 30 femmes différentes. L’autre est celui d’un homme incroyablement doux et gentil qui a persévéré malgré la mort de sa femme, qui a mis ses propres besoins de côté pour élever un enfant en tant que père soudainement veuf; un homme qui a eu le courage de raconter son histoire, qui a fait pleurer toute une maison de mecs ; un homme qui, après avoir subi tant de tragédies, a eu la grâce de dire quelque chose comme : « Quel cadeau de pouvoir tomber amoureux deux fois.

Il y a une différence entre les impressions d’Andrew et de Michael. Les choses que nous savons, pensons et ressentons à propos d’Andrew nous ont été transmises par une émission télévisée, par The Edit. La séquence trop dramatique après qu’il ait été largué est la preuve la plus évidente, mais tout au long de la saison, la série a fait des choix délibérés pour représenter Andrew d’une certaine manière. (Ceci malgré la refonte des vieux tweets offensants d’Andrew, que la série a également fait le choix de ne pas aborder.) Les choses que nous savons sur Michael, en revanche, sont tout simplement des faits incontestables. Sa tragédie et sa réponse étonnante à celle-ci seraient indéniables, quelle que soit la façon dont The Bachelorette l’a décrite.

Pour ce qui est de savoir qui obtient un meilleur Bachelor Edit, la réponse est plutôt que seul Andrew en obtient un. Michael est présenté comme un candidat idéal, mais le travail a principalement été fait en étant ce qu’il est. Les efforts de la série, quant à eux, semblent avoir été consacrés de manière disproportionnée au gars de l’autre côté. Et tous ces efforts ne peuvent être vains – en janvier prochain, nous entendrons probablement beaucoup de ce mauvais accent britannique.

