Nous allons voir qui ont été les joueurs mexicains les plus complets de baseball.

Comme nous parlons de joueurs complets, nous allons nous référer uniquement aux joueurs qui ont excellé dans la partie offensive, qui couvrent la plupart des outils du jeu.

Héctor Espino « Le Rebelle de Chihuahua »:

Ce joueur peut être considéré comme le meilleur joueur mexicain de tous les temps.

Il n’a jamais joué dans les Ligues majeures, non pas par manque de talent ou d’intérêt des équipes, mais parce qu’il préférait rester dans les compétitions mexicaines.

Le rejet constant d’éventuels contrats aux États-Unis a conduit à son surnom le plus connu : « Rebelde de Chihuahua ».

Parmi tous les tournois auxquels il a participé, le « Killer Kid », comme il était aussi surnommé, a réussi 783 circuits.

En 24 saisons au Mexique, où il a joué avec Yaquis de Obregón, Naranjeros de Hermosillo et Sultanes de Monterrey, il a été champion au bâton 13 fois, dont six consécutivement.

Il a été le leader des points produits en sept saisons et à six reprises, il a été choisi comme joueur le plus utile et a remporté trois triples couronnes offensives (1964-65), 1970-71) et (1972-73).

Le nombre qu’il a toujours utilisé, 21, a été retiré de toutes les équipes impliquées dans la Ligue d’été mexicaine et la Ligue d’hiver.

Pour beaucoup, l’aussi connu sous le nom de « El Superman de Chihuahua », « Niño Asesino » ou « El Rebelde de Chihuahua » est le meilleur frappeur mexicain de tous les temps. #HectorEspino aujourd’hui le 6 juin est son anniversaire. ⚾️#21 pic.twitter.com/BGO9qnZgCl – Amador®️Gtz Guigui™ ️ (@AmadorG_G) 7 juin 2020

Adrian « Titan » González :

Le « Titan » a été le joueur mexicain avec les meilleurs numéros dans les majors.

En 15 ans au Big Show, il a réussi 317 circuits, conduit 1 202 points, a remporté deux Silver Bats (un dans chaque ligue) et a reçu quatre Gold Gloves, en plus d’avoir réussi 2 050 coups sûrs.

Il a joué pour les Dodgers et les Red Sox, bien que ses saisons les plus importantes aient été avec les Padres de San Diego.

Vinicio Castille :

Le grand Vinny a été le premier joueur mexicain à frapper 300 circuits et a réalisé mille points dans les ligues majeures.

Ses saisons les plus heureuses ont été vécues avec les Rocheuses du Colorado, où il a formé un groupe puissant avec Dante Bichette, Larry Walker et Andrés Galarraga.

Castilla a très bien défendu le troisième but, même si son point fort était l’attaque, où il a remporté trois Silver Bats (95, 97 et 98) avec les Rocheuses et a assisté à deux reprises au All-Star Game.

Roberto Avila :

Il était un grand défenseur au deuxième but et a joué onze ans dans les ligues majeures.

Ses meilleurs moments ont été avec les Indians de Cleveland, entre 1952 et 1955.

En 1954, il est devenu le premier joueur latino-américain à remporter un titre de frappeur dans les majeures, où il a atteint 341 en moyenne et a terminé à la troisième place dans la course pour le prix du joueur le plus utile.

À trois reprises, il a participé au All-Star Game.

Jorge Orta :

Jorge est le joueur mexicain avec le plus de bases volées dans les ligues majeures, avec 79.

Il a joué 16 saisons dans les majors et sa meilleure performance a été réalisée avec les White Sox de Chicago, une équipe dans laquelle il a passé huit ans.

À deux reprises, il a participé au All-Star Game (1975 et 1980) et en 1985, il a fait partie de l’équipe des Kansas City Royals qui a été sacrée championne des ligues majeures.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada