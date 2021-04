«Qui pense Jamie Carragher?

Trevor Sinclair a défié avec passion le point de vue de Jamie Carragher selon lequel Neymar et Kylian Mbappe ne devraient pas “ jouer pour le Paris Saint-Germain ”.

La légende de Liverpool a décrit la Ligue 1 comme une “ ligue pauvre ” alors qu’elle était en fonction pour CBS alors que l’équipe française se qualifiait pour les demi-finales de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich.

.

Neymar et Mbappe sont largement reconnus comme deux des meilleurs attaquants du football mondial

CBS

Mais Carragher dit que les deux joueurs ne jouent en France que pour l’argent

“Je ne pense pas que des joueurs de la qualité de Mbappe et Neymar devraient jouer pour le PSG”, a expliqué Carragher.

«Ils ne devraient pas jouer dans le championnat de France. C’est une ligue médiocre, une ligue moyenne et il s’agit essentiellement de ces soirées de Ligue des champions.

«Jouer semaine après semaine dans le championnat de France… des joueurs de cette qualité ne devraient pas jouer dans ce championnat, ce n’est pas assez bon.

«Les meilleurs joueurs ne jouent pas en France, ils ne sont là que pour de l’argent. Personne ne peut me dire que la ligue française est une ligue de premier plan.

«Pourquoi les meilleurs joueurs ne jouent-ils pas actuellement dans le championnat de France?»

Et si Simon Jordan a fait écho aux sentiments de Carragher à propos de la Ligue 1, l’ancien ailier de Manchester City et de West Ham Sinclair ne l’a certainement pas fait.

«Je n’ai pas cela à 100%», a déclaré Sinclair lors d’une discussion passionnée sur talkSPORT.

«Quand on regarde Mbappe, il a remporté les moins de 19 euros avec la France, il est la Coupe du monde avec la France, il a joué pour Monaco et il a déménagé dans le plus grand club de France et veut gagner la Ligue des champions avec eux.

talkSPORT

Et la Jordanie était en accord complet avec l’icône de Liverpool

«Qui est Jamie Carragher pour dire qu’il ne devrait pas jouer en Ligue 1? Bien sûr qu’il devrait!

«Et une fois qu’il aura atteint cet objectif, il continuera peut-être à vivre une autre ligue – LaLiga, la Premier League, la Bundesliga… qui sait.

«Mais je ne peux pas être d’accord avec ça [from Carragher]. Vous ne pouvez pas nier le garçon – il veut le faire dans la capitale de la France.

Sinclair a poursuivi: «Quand il était à Monaco, il a disputé 53 matchs [before signing for PSG].

«Barcelone et tous les grands clubs n’iront pas à un joueur qui a disputé 53 matchs à Monaco.

«C’est pourquoi il est allé au PSG – parce qu’ils reconnaissent leur talent dans leur propre pays.

talkSPORT

Sinclair pense que Mbappe, par exemple, a tout à fait le droit de rechercher la gloire de la Ligue des champions au PSG

“C’est comme si un joueur allait au Celtic ou aux Rangers, alors s’ils font leurs preuves dans ce pays, ils pourraient passer en Premier League anglaise.”

Sans surprise, l’ex-propriétaire du Crystal Palace, Jordan, avait beaucoup à dire en réponse à Sinclair.

L’expert de talkSPORT a expliqué: «Mais comment cela a-t-il fonctionné pour Lionel Messi? Comment a-t-il lancé sa carrière en Argentine?

«Ou est-il simplement allé jouer pour le plus grand club, à l’époque, du football mondial où ses standards et les standards du football étaient nettement plus élevés.

«Nous savons que la Ligue 1 n’a pas la même tension compétitive que les grandes ligues.

«Donc, ce que Jamie Carragher dit, pour être juste envers Jamie, c’est que si nous voulons comparer ce gars et s’il veut se comparer aux meilleurs, il doit le faire semaine après semaine.

nouvelles

“Oui il l’est [doing it] quand ils jouent en Ligue des champions, mais combien de matchs est-ce Trev? Treize par saison? Nous parlons de football national ici.

«Vous regardez les faits par le fait qu’il est allé au PSG. Si le PSG n’avait pas un gros sac d’argent qui pourrait se permettre de le payer, pensez-vous qu’il serait au PSG?

«Nous parlons d’argent. Si le PSG n’avait pas cette énorme somme d’argent, il ne pourrait pas l’avoir.

“Tous les meilleurs joueurs ne sont pas allés jouer pour Saint-Étienne ou les autres équipes de France, bien sûr – ils sont allés là où est l’argent!”

À son retour à l’antenne après une pause publicitaire, M. Jordan est revenu avec une statistique qui, selon lui, mettrait fin au débat de Sinclair une fois pour toutes – du moins le pensait-il.

talkSPORT

Tricky Trev a eu le dernier rire!

Jordan a posé la question: «D’où Manchester United a-t-il signé Anthony Martial?

A quoi Jim White, a répondu: «Monaco».

Un Jordan suffisant a répondu: «À combien de jeux a-t-il joué? Il y avait 49 ans… voilà l’argument de Trevor – vous pouvez entendre un millier de toilettes rincer à travers le monde.

Sinclair avait cependant un dernier atout pour évincer Jordan, insistant: “Et comment cela s’est-il passé?”

«Eh bien… ouais, c’est vrai», admit Jordan.

Simon Jordan acceptant la défaite sur talkSPORT… nous n’aurions jamais pensé voir le jour.