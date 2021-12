« Qui pensez-vous que vous êtes pour me parler comme ça ? »

16/12/2021 à 11h00 CET

L’éducation est tout

Escalade dans le irrespect C’est un moment difficile qui se produit dans de nombreuses relations, également entre parents et enfants. Comment réagir si notre enfant nous manque de respect ?

Alejandra a 16 ans et est rebelle parce que l’adolescence l’a rendue ainsi. Peut-être par souci d’appartenance à un groupe ou par intérêt de « molaire & rdquor ;, il a longtemps incorporé des mots très épais dans son vocabulaire et les utilise en toute occasion et avec des tonalités différentes. Angela et Samuel, ses parents, ont le sentiment d’avoir perdu à jamais leur gentille fille. Comme Alejandra grandit, quand elle quitte le lycée, elle rentre à la maison, mange la nourriture que ses parents lui ont préparée et commence à étudier ou à lire jusqu’à ce que Samuel rentre du travail.

Un beau jour, Samuel rentre à la maison et, comme presque tous les jours, il doit faire le tour de trier le sac à dos, les chaussures et le manteau de sa fille, tous étendus par terre, jusqu’à ce qu’il atteigne le salon, où sa fille est allongée. le canapé en regardant une émission de potins à la télévision. Samuel, qui en a marre de rappeler à sa fille que ça ne lui coûte rien de récupérer ses affaires quand elle rentre du lycée, ne peut plus se retenir et lâche : « Mais qu’est-ce que c’est que ce désastre ? Pourquoi tu laisses tout jeter ? J’en ai marre que vous pensiez que nous sommes vos serviteurs. Voyons si une fois pour toutes vous arrêtez d’être une fille gâtée & rdquor;. Alejandra, en réponse, éteint la télé, quitte le salon et alors qu’elle va dans sa chambre, elle marmonne un : Et j’en ai marre d’avoir des parents aussi stupides.

Bon, ne m’ayant pas eu, ça ne te dérange pas !&Rdquor;. Samuel l’a parfaitement entendue et ne veut pas manquer l’occasion de dire à sa fille que ce genre d’expressions est intolérable. Il arrête sa fille sur le chemin de la chambre de la fille et dit, d’un ton plus aigu qu’avant : « Mais qui penses-tu être pour me parler comme ça ? Je suis ton père et je mérite le respect ! & Rdquor;. Alejandra esquive son père dans un dribble que certaines stars du foot aimeraient bien faire et rentre dans sa chambre en claquant la porte. Samuel, résigné et empourpré, rouge de colère, commence à ramasser les affaires de sa fille, qui ne quitte pas sa chambre de tout l’après-midi.

Il est vrai que la rébellion de l’adolescence n’est pas facile à gérer. Mais ne perdez jamais de vue que nous donnons l’exemple. Par conséquent, nous nous souvenons des paroles du pédagogue Eva Bach: « Parfois on dit » Ne me crie pas dessus & rdquor; crier, c’est typique. Pour contrer cela, nous devrions dire : « Si je te parle bien, tu me parles bien& rdquor ;. Les adolescents le comprennent très bien. Quand on mise sur une communication respectueuse mais qu’on commence par exiger et s’engager sur ce respect nous-mêmes, ils sont très nobles, généreux et très intelligents et puis ils répondent & rdquor ;.

Personne ne peut dire que Samuel a misé depuis le début sur une communication respectueuse, non ? Il est vrai qu’Alejandra devrait rassembler ses affaires et qu’elle devrait comprendre une fois pour toutes que ses parents n’y sont pas obligés. Mais il existe des manières d’aborder le sujet beaucoup plus affirmées ou respectueuses, comme lui dire, après l’avoir saluée et interrogée sur la journée : « Alejandra, je vois tes affaires par terre et je n’aime pas ça. . Veuillez les ramasser maintenant afin que votre sac à dos vert ne devienne pas noir comme par magie et que votre père âgé ne se suicide pas. Le recours à l’humour, comme nous le disait Carles Capdevila, est aussi un bon moyen d’éduquer et de dénouer les tensions.

Et s’ils te le disaient ?

Imaginez que vous êtes en réunion avec un patron très autoritaire et que vous analysez les résultats d’un rapport avec l’équipe. Le patron vous donne une énorme colère parce que vous avez mal mis en œuvre sa proposition, disant que vous êtes une bande d’inutiles et de paresseux. Son ton de voix est clairement désagréable et il vous rend fou.

Alors, sans pouvoir vous réprimer, vous dites : « Sa proposition était de la foutaise, avec ça on ne pouvait pas faire mieux & rdquor ;. Il y a un silence terriblement inconfortable dans la réunion et le patron devient frénétique : « Mais qui pensez-vous être pour parler à votre patron comme ça ? Vous pouvez éviter de penser que celui qui a commencé avec le manque de respect était votre patron et que vous pensez vous êtes une personne digne du même respect que votre patron mérite. En attendant, peut-être regrettez-vous d’avoir été emporté par la vague de mépris que votre patron a soulevée et que vous avez très bien (ou très mal, selon la façon dont vous le regardez) vous accompagner.

Peut-être Alejandra, lorsque son père lui a posé la question rhétorique « Qui pensez-vous que vous êtes ? Il a également tenu à répondre : « Je pense que je suis une personne digne de respect & rdquor ;. N’oublions pas cette belle phrase de Peggy O ‘Mara : « Faites attention à la façon dont vous parlez à vos enfants. Un jour, cette façon de parler deviendra votre voix intérieure.