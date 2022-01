Qui peut oublier 2021 ? | Fox News

2021 : l’année où New York a poussé le Luv Gov, un cargo a interrompu le commerce international et une tragédie a frappé une ville côtière de Floride.

Ceci, et bien plus encore dans « Who Can Forget 2021 » de Fox Nation, qui décrit les histoires les plus dynamiques, scandaleuses, écoeurantes, célestes, tragiques, frustrantes, séduisantes, interrogatives et fascinantes de l’année.

Le comédien Jimmy Failla a surnommé 2021 l’année de la « course à l’espace », mais pas la compétition entre les États-Unis et la Russie qui a dominé une grande partie du 20e siècle. Non, 2021 était l’année de la course spatiale des milliardaires, quand Elon Musk, Richard Branson et Jeff Bezos se sont tous précipités pour lancer des missions civiles dans l’espace.

Et tandis qu’une course spatiale milliardaire pourrait piquer l’intérêt de certains, l’animateur de Fox News Radio, Guy Benson, a déclaré que sa phrase préférée de 2021 était « l’ancien gouverneur Andrew Cuomo », faisant référence au gouverneur de New York en disgrâce qui a démissionné à la suite d’allégations de harcèlement sexuel.

Dans une chute spectaculaire de la grâce, l’ancien gouverneur est passé d’un Emmy Award pour ses conférences de presse COVID à des révélations selon lesquelles il avait sous-estimé le nombre de décès dans les maisons de soins infirmiers dans son état, émis des ordonnances qui ont contribué à la propagation de la maladie et prétendument sexuellement harcelé d’anciens membres de son personnel.

La météorologue en chef de Fox News, Janice Dean, a déclaré que l’histoire était personnelle pour elle, car les parents de son mari sont tous deux décédés de COVID dans une maison de soins infirmiers de New York.

De l’autre côté du globe, le monde était uni lorsque le cargo Ever Given a bloqué le canal de Suez.

« C’était une catastrophe, c’était une catastrophe, mais pour une raison quelconque, c’était toujours drôle », a déclaré Katie Pavlich, collaboratrice de Fox News.

L’Ever Given a bloqué le passage de centaines de navires par le canal de Suez, arrêtant des millions de dollars de commerce par minute.

Et tandis que le monde trouvait de l’humour dans l’état d’Ever Given, de nombreuses histoires de 2021 étaient tragiques, notamment lorsqu’un immeuble en copropriété s’est effondré en Floride, tuant près de 100 personnes.

Ces histoires, et bien d’autres, sont racontées dans « Who Can Forget 2021 » de Fox Nation. Abonnez-vous à Fox Nation et n’oubliez pas les gros titres de l’année.

