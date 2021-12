Qui portait le look biker en cuir en premier : Rob Halford ou Freddie Mercury ? Le chanteur de Judas Priest intervient

Dans une récente interview avec l’espagnol Mariskal Rock, JUDAS PRIEST chanteuse Rob Halford a demandé qui portait le « look de motard en cuir » en premier – lui ou tard REINE leader Freddie Mercury. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je me souviens avoir vu une photo de Freddie avec sa veste en cuir et une casquette et une moto, et je me dis : » Qu’est-ce qui se passe, bordel, Freddie?’ [Laughs]

« Je l’aime. Freddie est un dieu, c’est un dieu », Rob a continué. « Sa musique, sa voix, son sens du spectacle, sa personnalité, son charisme. Il n’y aura jamais, jamais un autre Freddie Mercury.

« Mais en ce qui concerne qui l’a porté en premier, je pense que je l’ai probablement fait – peut-être d’ici un an ou deux », Halford ajoutée. « Ouais, si c’est important. Je ne sais pas. Est-ce important ? Je vais te dire quelque chose : nous sommes beaux tous les deux en cuir. [Laughs] »

Il y a trois ans, l’ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a été cité comme disant dans Greg Pratole livre « Longue vie à la reine : la royauté du rock discute de Freddie, Brian, John et Roger » cette Halford « certainement » a mieux réussi le « look de motard en cuir » que Mercure. « En fait, c’est probablement l’une des meilleures questions qu’on m’ait jamais posées, » abattre mentionné. « Parce que les deux gars, étant manifestement gays et ayant manifestement tous les deux enfilé les cuirs – ce qui est normal pour le cours – je pense que la différence était que c’est devenu Robl’image ultime et permanente de. Tandis que Freddie l’a fait pour un peu de plaisir, je pense. Mais [it is] une question amusante – j’aime beaucoup ça. Définitivement Rob ressemblait à la quintessence – comme j’espère que nous l’avons tous fait, ensemble, lorsque nous avons finalement tous enfilé l’équipement en cuir – d’un groupe de heavy metal archétypal. »

Dans son autobiographie de 2018 « Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest », abattre a prétendu avoir trouvé PRÊTRE aspect cuir noir. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait inspiré en premier lieu, KK a déclaré à Rolling Stone: « Je ne sais pas. J’avais des looks assez cool au début. J’ai commencé avec un look noir et cape l’épée. Il y avait un endroit appelé le Birmingham Reparatory Theatre et en dessous se trouvaient d’énormes alcôves de tous ces vêtements de théâtre. Nous avons découvert que nous pouvions louer ces vêtements, et c’est devenu moi et Rob‘s place. Nous avons examiné toutes ces choses, et c’est pourquoi nous avons porté certains de ces manteaux et de ces bottes ; ils ont tous été loués à ce théâtre. Je pense que nous avons fini par nous faire reprocher parce que nous n’avons pas rendu les vêtements à temps. [Laughs] On s’est juste accroché à eux. Finalement, nous avons eu un peu d’argent et avons commencé à faire fabriquer nos propres vêtements et le look est venu pièce par pièce. [Laughs] »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était facile d’embarquer le reste du groupe, abattre a déclaré: « Certains membres du groupe aiment penser que tout est leur idée. Rob à bord pour commencer. Il y avait quelques gays à la maroquinerie de Londres et Rob était dans son élément [laughs] avec ces gars qui l’équipent de tout cet équipement en cuir. Les gays portaient déjà du cuir à Londres, donc c’était facile à vendre pour Rob. Il était d’accord avec ça mais aussi parce que nous n’essayions pas de faire ça ; nous faisions le truc du cuir et des clous d’une manière métallique. Puis il a commencé à dessiner tous ses vêtements. « J’ai le coup de fouet. Je fais faire cette casquette. Rob était heureux pour eux de savoir qu’il était un homme gay, mais à un moment donné, il a commencé à ressembler à un gladiateur, ce qui était entièrement fait de métal. Cela lui a ouvert énormément de portes sur lesquelles il a pu développer tout au long de notre carrière. »

Dans son autobiographie de 2020 « Avouer », Halford crédité abattre avec l’idée de PRÊTRE s’habiller en cuir noir en 1978. Il a écrit: « Le plus grand mythe à propos de ce nouvel équipement de scène est que j’avais en quelque sorte conçu l’image comme une couverture et un évent pour mon homosexualité – que je ressentais un frisson en m’habillant sur scène comme je ‘ J’aime m’habiller dans la rue ou dans la chambre. C’est complètement fou. Je n’avais aucun intérêt pour le S&M, la domination ou tout le sous-culte queer du cuir et des chaînes. Cela ne me convenait tout simplement pas. Ma préférence sexuelle était pour les hommes, bien sûr, mais j’étais – et je suis toujours – une jolie vanille. »



