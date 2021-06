Qui pourrait affronter l’Angleterre en huitièmes de finale ? Les voies de la phase à élimination directe expliquées avant le choc contre l’Écosse

in

L’Angleterre s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe comme l’une des favorites de la compétition et sa victoire impressionnante sur la Croatie n’a fait que renforcer cette étiquette.

Les Three Lions ont une équipe solide et avec un mélange d’internationaux expérimentés et de jeunes talents passionnants, le ciel est vraiment la limite.

L’Angleterre était loin d’être parfaite à Wembley mais a fait le travail

Ils ont commencé leur campagne avec une victoire 1-0 sur la Croatie à Wembley alors qu’ils se vengeaient de leur chagrin lors des demi-finales de la Coupe du monde 2018.

Cette victoire laisse les hommes de Gareth Southgate en position de force dans le groupe D.

L’Angleterre affrontera ensuite l’Écosse et la République tchèque et est en bonne position pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Voici toutes les informations que vous devez savoir sur le parcours Euro potentiel des Trois Lions.

Les fans espèrent que Harry Kane pourra renvoyer l’Angleterre à la gloire Quelles équipes l’Angleterre joue-t-elle en phase de groupes ?

L’Angleterre était favorite pour dominer son groupe avant le tournoi et a de bonnes chances de le faire.

Les Three Lions sont dans le groupe D avec l’Ecosse, la Croatie et la République tchèque.

Ils ont déjà affronté la Croatie et gagné dimanche dernier pour prendre un départ parfait.

Ils affronteront désormais l’Écosse le vendredi 18 juin et la République tchèque le mardi 22 juin.

Les trois matches de la phase de groupes se joueront au stade de Wembley.

Jack Grealish et Kalvin Phillips sont désormais coéquipiers de l’équipe d’Angleterre À qui l’Angleterre affrontera-t-elle si elle gagne son groupe ?

Si l’Angleterre est en tête de son groupe, son match des huitièmes de finale sera contre l’équipe classée deuxième du groupe F.

C’est sans doute le groupe le plus empilé de la compétition, car il est composé de l’Allemagne, de la France, du Portugal et de la Hongrie.

Ce match aurait lieu le mardi 29 juin à Wembley.

Si l’Angleterre accède aux quarts de finale, elle affrontera soit l’équipe première du groupe E – Espagne, Pologne, Suède et Slovaquie – soit les meilleures équipes troisièmes des groupes A, B, C ou D.

Mount est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe d’Angleterre sous Southgate À qui l’Angleterre affrontera-t-elle si elle termine deuxième ?

Si l’Angleterre termine deuxième de son groupe, elle affrontera l’équipe qui a également terminé deuxième du groupe E – Espagne, Pologne, Slovaquie et Suède.

Ce match aurait lieu le lundi 28 juin et se tiendrait à Copenhague.

En cas de victoire, l’Angleterre affronterait alors soit le vainqueur du groupe F – Portugal, France, Hongrie et Allemagne – soit l’équipe troisième des groupes A, B ou C.

Ce match aura lieu le 2 juillet à Saint-Pétersbourg.

Rice devrait être un acteur clé pour l’Angleterre à l’Euro Que se passe-t-il s’ils terminent troisième ?

Si l’Angleterre finit troisième du groupe D, elle aura encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Ils devront être l’une des quatre nations les plus performantes à la troisième place du tournoi.

Ces quatre-là sont mis dans un tableau pour déterminer leur place au prochain tour et une telle circonstance ouvrirait vraiment le tournoi pour l’Angleterre avec trois matches possibles.