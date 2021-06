Qui pourrait jouer le Pays de Galles en huitièmes de finale de l’Euro 2020 ?

Gareth Bale a aidé le Pays de Galles à se qualifier pour les 16 derniers de l’Euro 2020 (Photo: .)

Le Pays de Galles a réservé sa place pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, obtenant quatre points et une deuxième place dans le groupe A de la compétition.

Un match nul contre la Suisse et une victoire contre la Turquie ont suffi à voir le Pays de Galles en huitièmes de finale, devançant les Suisses à la troisième place à la différence de buts, l’Italie remportant confortablement le groupe avec trois victoires sur trois.

Terminer deuxième a assuré aux Gallois une rencontre avec les finalistes du groupe B, qui sera décidée lundi soir et pourrait être l’une des quatre équipes du groupe.

La Belgique, la Russie, la Finlande et le Danemark pourraient encore terminer deuxièmes du groupe B avant le dernier tour et pourraient attendre le Pays de Galles pour les huitièmes de finale.

La Belgique n’a besoin que d’un point contre la Finlande lundi soir pour s’assurer la première place du groupe, il est donc peu probable que le Pays de Galles ait à affronter les redoutables Belges en huitièmes de finale.

Avec deux matches à jouer, la Belgique est à six points, la Russie et la Finlande à trois et le Danemark à aucun, donc le Danemark doit battre la Russie pour avoir une chance de terminer deuxième.

Il existe un large éventail de connotations pour décider dans quel ordre les équipes finiraient dans le groupe B, car les équipes sur les points de niveau sont séparées en tête-à-tête puis en différence de buts, ce qui signifie que cela pourrait se terminer très, très serré lundi soir.

Cependant, il faudrait que la Finlande batte la Belgique pour que le Pays de Galles affronte les Belges, ce n’est donc pas un scénario probable.

La Russie affrontera le Danemark à Copenhague et la Finlande rencontrera la Belgique à Saint-Pétersbourg lundi à 20h00, lorsque le groupe B sera décidé.

