Qui pourrait jouer l’Écosse à l’Euro 2020 ? Adversaires possibles des 16 derniers, dont la Belgique, les Pays-Bas et la Suède

Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l’Écosse pourrait encore se qualifier pour les huitièmes de finale d’un tournoi majeur pour la première fois mardi soir.

Le dernier tour des matches du Groupe D a lieu avec l’Angleterre contre la République tchèque, tandis que les Écossais affrontent la Croatie.

Clarke va-t-elle trinquer à une autre soirée mémorable à 22h ?

Un point qui remonte le moral contre les Three Lions la dernière fois a redonné à l’Écosse l’espoir de pouvoir réaliser quelque chose de spécial ce soir.

Une victoire contre la Croatie leur garantira une place en huitièmes de finale.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine la situation dans le groupe et les permutations pour l’Écosse…

Si l’Ecosse termine deuxième du groupe D

Si les Ecossais prennent le dessus sur la Croatie et que la République tchèque inflige une première défaite du tournoi à l’Angleterre, il y a une chance que la première finisse par occuper la deuxième place.

Cela, cependant, dépendrait de leur capacité à améliorer la différence de buts de l’Angleterre, qui est actuellement de +1. L’Ecosse, quant à elle, se situe actuellement à -2.

Si l’Écosse termine deuxième du groupe D, elle affrontera l’équipe qui termine deuxième du groupe E au Parken Stadium de Copenhague lundi prochain à 18 heures (28 juin).

Le groupe E pourrait fournir les prochains adversaires de l’Ecosse

Si la Pologne bat la Suède par deux buts ou plus alors que l’Espagne fait match nul contre la Slovaquie, l’Ecosse affrontera la Slovaquie en huitièmes de finale.

Cependant, si la Slovaquie battait l’Espagne et que la Suède faisait match nul contre la Pologne, cela signifierait que l’Écosse affronterait la Suède au tour suivant.

En cas de victoire de la Suède et de la Slovaquie, l’Écosse serait tirée au sort contre la Slovaquie.

Si l’Ecosse termine troisième du groupe D

Si l’Ecosse bat la Croatie et que le match entre l’Angleterre et la République tchèque se termine par un match nul, alors ce scénario se produira.

Comme mentionné ci-dessus, les Écossais termineront troisièmes s’ils ne peuvent pas améliorer la différence de buts de l’Angleterre.

Il n’est pas possible pour les hommes de Steve Clarke de terminer au-dessus des Tchèques en raison du record du duo.

Si l’Ecosse s’impose comme l’un des quatre meilleurs troisièmes des phases de poules, c’est là que les choses se compliquent !

Tout dépendra de la façon dont les autres groupes finiront et de quel groupe proviennent les trois autres qualifiés.

Le défenseur néerlandais Denzel Dumfries s’est fait un nom lors de ce tournoi

Une option que l’Écosse aimerait éviter est celle des Pays-Bas, vainqueurs du Groupe C. C’est, selon toute vraisemblance, le pire scénario possible pour Clarke and co.

Ce match potentiel aurait lieu à Budapest à 17 heures le dimanche 27 juin, tandis qu’une autre option verrait les Écossais se rendre à Séville pour affronter les hommes de Roberto Martinez – qui, comme les Pays-Bas, ont remporté tous leurs matchs de groupe.

Le scénario final verrait l’Ecosse affronter les vainqueurs du Groupe E à Glasgow le mardi 29 juin à 20h.

La dernière ronde des matchs de groupe aura lieu mardi soir, la Suède étant actuellement en tête du classement.

Cependant, l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie peuvent encore sortir vainqueurs.