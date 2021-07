Qui prendra Haaland ? Chelsea mène

in

18/07/2021

Le Borussia Dortmund est entre le marteau et l’enclume. S’il reste un an de plus dans l’équipe allemande, ils devront le vendre pour 75 millions l’été prochain en raison de la clause libératoire dont il dispose.

La bonne nouvelle pour Dortmund est qu’ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, la compétition que Haaland a toujours admis vouloir gagner et pour lequel Chelsea prend peut-être l’initiative de sa signature. L’actuel Champions des Champions part en favori pour prendre l’attaquant norvégien avant le 3 septembre.

Les Londoniens sont au quota [2.75] à Betfair, après une saison au cours de laquelle bien qu’ils aient été champions de la Ligue des champions, battant Manchester City en finale, ils ont souffert d’un objectif de rivaliser face à face en Premier League, ce qui devrait être l’objectif principal de la saison prochaine . Le manque de notation de Timo Werner, avec le départ d’Olivier Giroud, multiplient les options pour que Chelsea reprenne Haaland.

Derrière le club de Roman Abramovich apparaît un autre géant anglais en mal d’attaquant. le Manchester City, à [4.0] est le deuxième candidat. Désormais, les hommes de Pep Guardiola sont plus concentrés sur Harry Kane, un attaquant déjà bien adapté à la Premier League.

Le troisième en litige, comment pourrait-il en être autrement, est le Real Madrid. Les blancs sont [6.0], avec la nécessité d’incorporer une étoile pour calmer les fans, tandis que la route Barcelone est de [9.0], mais les problèmes économiques de Barcelone compliquent une éventuelle opération.