Qui raconte le cercle ? 10z viral

Netflix a renforcé sa liste avec de nombreuses émissions de téléréalité uniques au fil des ans, mais l’une des plus obscures et des plus populaires a été Le cercle. La série de téléréalité, qui rassemble une poignée de candidats pour vivre les uns avec les autres sans jamais se retrouver face à face, est devenue l’une des séries les plus appréciées de la plate-forme.

Pendant l’émission, les candidats communiquent via une application dans le but de devenir populaires auprès de leurs pairs et de ne pas être exclus de “The Circle”. Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque les joueurs sont capables de masquer leur identité derrière l’écran, un certain nombre de personnages uniques apparaissent au premier plan, la victoire s’appuyant fortement sur la validation des autres membres de la distribution.

Alors que les candidats sont pour la plupart des inconnus, le spectacle est dirigé par une star qui agit en tant que narrateur de la série, nous expliquant ce qui se passe dans The Circle.

Qui raconte le cercle ?

La star qui a narré les trois saisons de The Circle de Netflix est la comédienne américaine Michelle Buteau.

Buteau n’est pas étranger au grand ou au petit écran, étant apparu dans plusieurs séries télévisées différentes comme Rick and Morty et First Wives Club ainsi que des films comme Always Be My Maybe, Happiest Season et Isn’t It Romantic. Elle est également apparue dans de nombreux sketchs comiques au fil des ans, notamment Key & Peele et The Eric Andre Show.

Si vous cherchez plus de Buteau après avoir regardé Le cercle, vous pouvez consulter sa comédie spéciale Bienvenue à Buteaupia, qui a été produite par et est disponible en streaming sur le service.