Qui remplace Sophy Ridge sur Sky News? ⋆ 10z viral

Sophy Ridge prend un congé de maternité à la fin du mois (Photo: Sky News)

L’un des visages les plus reconnaissables de Sky News sera absent à la fin du mois, Sophy Ridge devant partir en congé de maternité.

La présentatrice est connue pour avoir animé l’émission politique Sophy Ridge on Sunday, qui voit ses invités interviewer et des discussions sur certains des plus grands problèmes de la semaine.

Sophy est à l’avant-garde de l’émission depuis 2017, le programme étant diffusé à 8h30 le dimanche matin.

Il y aura bientôt quelqu’un de nouveau dans le siège, le joueur de 36 ans quittant temporairement le spectacle à la fin du mois.

Sa dernière apparition avant sa maternité aura lieu le dimanche 16 mai, avec une présentatrice expérimentée qui se mettra à sa place.

Mais qui la remplace? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui remplace Sophy Ridge sur Sky News?

Trevor Phillips prend le relais à partir du 22 mai (Photo: Sky)

Le diffuseur vétéran Trevor Phillips doit animer l’émission Sophy Ridge le dimanche à partir du 22 mai.

Le joueur de 67 ans apportera une riche expérience à l’émission, ayant précédemment été à la tête de l’ancien chef des affaires courantes de la station ITV LWT.

Il a également remporté les prix de journalisme de la Royal Television Society en 1988 et 1993, avant d’être récompensé par le prix de la série documentaire RTS pour Windrush en 1998.

Le directeur de Sky News, John Ryley, a déclaré: “ Sky News est ravi que Trevor rejoigne notre équipe et apporte son expérience journalistique significative et sa nouvelle perspective à l’organisation de presse le dimanche matin.

“ Le programme est un rendez-vous de week-end important pour nos téléspectateurs et nous souhaitons développer la manière dont nous évaluons l’évolution du paysage politique, demandons des comptes aux autorités et clarifions en période d’incertitude. ”

Sophy Ridge accueille l’émission depuis 2017 (Photo: Sky News)

Il a ajouté: “ Nous souhaitons à Sophy tout le meilleur dans les mois à venir pendant qu’elle est en congé de maternité et nous attendons avec impatience son retour. ”

Phillips a poursuivi en disant: «La réputation de Sky News pour son journalisme original, sa précision et son impartialité est bien établie et je suis extrêmement heureux de rejoindre l’équipe.

«Ma philosophie en matière de reportage et d’interview des politiciens est très proche de ce que j’ai vu en regardant l’émission depuis son lancement en 2017. C’est un privilège d’être invité à garder le siège au chaud pour un talent aussi exceptionnel que Sophy.

Plus: Sky



La présentatrice a ajouté: “ Ce que j’espère pouvoir apporter à l’analyse incisive et intelligente de son équipe, c’est deux décennies d’expérience dans la fonction publique et dans les affaires.

Les normes et le professionnalisme de «Sky News» sont de la plus haute qualité et je ferai tout mon possible pour les maintenir dans la chaise du dimanche matin. »

Sophy Ridge le dimanche est diffusé le dimanche à 8h30 sur Sky News.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs que nous aimerions d’avoir de tes nouvelles.



PLUS: Sky obligé de s’occuper de la diffusion de la bombe F dans l’épisode Veep avant le tournant après la plainte de l’Ofcom



PLUS: Sky suspend le tournage de toutes les productions de Noel Clarke à la suite d’allégations d’inconduite





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();