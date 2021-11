Qui remplacera Tim Paine en tant que capitaine australien du test cricket ? La star des Tigres de Tasmanie démissionne des semaines avant le premier test des cendres pour des SMS sexuellement explicites dans le dos de sa femme

Tim Paine a démissionné de son poste de capitaine de test de cricket australien pour une enquête historique sur des textes envoyés à une collègue.

L’annonce du joueur de 36 ans intervient trois semaines seulement avant leur premier test des cendres à Brisbane, laissant les préparatifs de l’Australie dans le désarroi.

Paine s’est excusé auprès de sa famille, qui comprend sa femme Bonnie, alors qu’il démissionnait de son poste de capitaine

Paine, qui est marié à sa femme Bonnie depuis 2016, a quitté son poste de capitaine 19 jours avant d’affronter l’Angleterre sur son propre terrain.

Il démissionne après 23 tests en tant que capitaine, avec 11 victoires, huit défaites et quatre nuls, tandis qu’en 2019, il est devenu le premier capitaine australien à conserver les Ashes en Angleterre depuis Steve Waugh en 2001.

Paine a déclaré qu’il se rendra toujours disponible pour la sélection, mais qui sortira maintenant pour le tirage au sort au Gabba? talkSPORT.com jette un œil…

Qui remplacera Tim Paine en tant que capitaine australien du test cricket ?

Le vice-capitaine Pat Cummins devrait occuper le poste de capitaine avant les cinq tests de la série Ashes.

Cependant, l’Australie fait généralement confiance aux batteurs pour les mener à la place des quilleurs, ce qui pourrait voir Steve Smith reprendre les rênes.

Paine a succédé à Smith à la suite du scandale de la falsification du ballon au Cap, mais ce dernier est libre de reprendre le poste de capitaine après une interdiction de leadership de deux ans.

Marnus Labuschagne reste une possibilité extérieure après avoir été présenté comme un futur capitaine, mais l’opportunité pourrait se présenter trop rapidement pour le joueur de 27 ans.

Cummins devrait le remplacer. Pourquoi Tim Paine a-t-il démissionné ?

Paine a démissionné de son poste après des révélations selon lesquelles il avait fait l’objet d’une enquête sur des messages texte sexuellement explicites envoyés à une ancienne collègue.

Le gardien-batteur de guichet, qui a fondu en larmes en lisant sa déclaration, a déclaré qu’il avait été innocenté par une enquête de l’Unité d’intégrité de Cricket Australia, mais que ses actions ne répondaient pas aux normes d’un capitaine de cricket australien ou de la communauté au sens large.

Il a été rapporté que Paine avait envoyé des messages obscènes et une photo explicite à un collègue quatre mois avant qu’il ne soit nommé capitaine d’essai en 2018.

Paine a joué 35 tests pour l’Australie, prenant 150 prises derrière les souches. Qui est la femme de Tim Paine ?

Le joueur de cricket a épousé Bonnie en 2016.

Elle est chanteuse, infirmière diplômée, ambassadrice de Studio HQ et a fait partie de l’ensemble musical Elephant Rivals en 2006.

Le couple a deux enfants ensemble – sa fille Milla et son fils Charlie.

Qu’est-ce qui a été dit?

« Je suis profondément désolé pour le mal et la douleur que j’ai causés à ma femme, à ma famille et à l’autre partie », a déclaré Paine.

«Je suis désolé pour tout dommage que cela cause à la réputation de notre sport et je pense que c’est la bonne décision pour moi de me retirer de mon poste de capitaine, avec effet immédiat.

« Je ne veux pas que cela devienne une perturbation indésirable pour l’équipe avant ce qui est une énorme série Ashes. »

« Nous pensions que cet incident était derrière nous et que je pouvais me concentrer entièrement sur l’équipe, comme je l’ai fait au cours des trois ou quatre dernières années », a ajouté Paine.

« Cependant, j’ai récemment appris que cet échange de texte privé allait devenir public. »

Le gardien-batteur s’est excusé auprès de ses coéquipiers et de ses fans