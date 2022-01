Qui remplacera Travis Scott pour la programmation Coachella 2022 ? – Le dernier

Crédit photo : Aran Mtnez

Quels actes remplaceront Travis Scott dans la programmation de Coachella 2022 ? Voici les dernières rumeurs.

Selon un rapport de Variety, Billie Eilish et Kanye West seront les têtes d’affiche du festival 2022. Billie Eilish sera la tête d’affiche samedi soir, tandis que Ye montera sur scène dimanche soir. Le rapport mentionne également la Swedish House Mafia, mais précise qu’il n’est pas clair s’il s’agit d’une troisième tête d’affiche ou simplement à bord pour apparaître.

Kanye West a été la dernière fois en tête d’affiche de Coachella en 2011, et Billie Eilish est apparue en 2019 en tant que plus jeune artiste de tous les temps. Swedish House Mafia avait déjà joué à Coachella en 2012. Coachella 2022 est déjà complet et devrait avoir lieu du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril à l’Empire Polo Ground à Indio, en Californie.

On ne sait pas si les organisateurs de Coachella envisagent un report. Hier, la Recording Academy a décidé de reporter les Grammys – et de nombreux spectacles de Broadway et célébrations du Nouvel An ont été annulés avant la poussée d’Omicron. Les dates de Coachella ont été reportées au cours des deux dernières années, de sorte que cette décision ne serait pas sans précédent.

Les têtes d’affiche originales du festival Coachella 2020 étaient Travis Scott, Frank Ocean et Rage Against the Machine.

Mais ce festival a été reporté en raison de la pandémie quatre fois au total. Frank Ocean a finalement déplacé sa performance de Coachella à 2023, et Travis Scott a été retiré de la tête d’affiche après ce qui s’est passé à Astroworld l’année dernière.

Variety rapporte que les plans pour le festival d’avril avancent à toute vitesse, et Goldenvoice a été discret. Lollapalooza et Rolling Loud se sont apparemment déroulés sans provoquer d’événement majeur à grande diffusion. Lollapalooza avait mis en place des exigences strictes en matière de vaccination. Coachella avait prévu de le faire, mais a maintenant inversé son plan d’exiger la vaccination des détenteurs de billets.

Au lieu de cela, les organisateurs n’exigeront que la preuve d’un test négatif effectué dans les 72 heures suivant l’événement. Une preuve de vaccination complète fonctionnera également pour l’entrée au festival. Les organisateurs ont fait l’annonce via la page Coachella Instagram Story. « Après avoir vu de première main la faible transmission des données et la mise en œuvre réussie des protocoles de sécurité dans nos autres festivals le mois dernier, nous sommes convaincus que nous pouvons mettre à jour notre politique de santé », a écrit Goldenvoice.