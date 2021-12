Qui remporte l’honneur convoité du meilleur joueur de football universitaire ?

Choisir un quart-arrière pour soulever le trophée Heisman est toujours une valeur sûre : 17 ont remporté le prix depuis 2000. Et choisir un joueur de l’Alabama est également intelligent : trois l’ont fait depuis 2009.

Chaque indication avant la cérémonie de samedi soir est que le étudiant en deuxième année de l’Alabama, Bryce Young, sera le dernier quart-arrière et la dernière star du Crimson Tide à remporter le Heisman.

Après une solide fin de saison régulière, Young s’est distancié de la compétition et s’est emparé d’une course Heisman imprévisible et en grande partie sans incident qui semblait ouverte à cinq ou six prétendants jusqu’en novembre.

Bryce Young serait le deuxième vainqueur consécutif du trophée Heisman en Alabama.

La liste des finalistes comprend trois quarts-arrière et une valeur aberrante : Aidan Hutchinson du Michigan est le deuxième défenseur à être élu finaliste de Heisman en trois ans, après l’ailier défensif de l’Ohio State Chase Young en 2019.

Le demi de coin et retourneur du Michigan Charles Woodson est le seul défenseur principal à avoir remporté le Heisman. En 2016, la sécurité du Michigan Jabril Peppers était finaliste après avoir également joué des rôles plus petits en attaque et dans les équipes spéciales.

Le Heisman se résume à ces quatre points forts :

Aidan Hutchinson, Michigan

Hutchinson a établi le record d’une seule saison de l’école pour les sacs avec 14, dont trois avec plus d’une douzaine de pressions de quart-arrière dans une performance légendaire qui a rythmé les Wolverines, l’ancien rival de l’Ohio State à la fin du mois dernier. Ce match lui a donné le coup de pouce dont sa candidature avait besoin pour sauter devant deux autres défenseurs à l’étude (le plaqueur défensif de Géorgie Jordan Davis et le secondeur de l’Alabama Will Anderson).

L’ailier défensif du Michigan Aidan Hutchinson (97) se précipite sur le terrain au cours de la seconde moitié du match de football universitaire Big Ten Championship NCAA contre l’Iowa.

Ce genre de finition solide a élevé les joueurs au Heisman dans un passé récent. Par exemple, le quart-arrière de l’Oklahoma Kyler Murray a remporté le prix loin de Tua Tagovailoa de l’Alabama à la fin de la saison 2018, après que Tagovailoa ait passé presque toute l’année en tant que favori. Mais Hutchinson n’était pas vraiment sur la carte avant les deux dernières semaines de la saison régulière ; sa finition torride peut le placer à la deuxième place, mais il est peu probable qu’il devance Young.

Kenny Pickett, Pittsburgh

Pickett incarne le genre d’histoire à succès qui peut souvent être facilement vendue par Heisman. Il a passé les trois années précédentes en tant que partant de Pittsburgh, mais était trop incohérent pour hisser les Panthers au sommet de l’ACC Coastal. Il a percé en tant que senior, lançant 42 touchés et établissant une multitude de records de carrière et de programme en une seule saison alors que les Panthers ont remporté la conférence pour atteindre les Six du Nouvel An.

Le quart-arrière de Pittsburgh Kenny Pickett célèbre après avoir marqué contre Wake Forest au cours de la première moitié du championnat de la Conférence de la côte atlantique.

Cela fait de lui le premier finaliste du programme Heisman depuis le receveur large Larry Fitzgerald en 2003. Avec une victoire, Pickett serait le quatrième quart-arrière de l’ACC à prendre le Heisman depuis 2000, rejoignant Chris Weinke de Florida State (2000), Jameis Winston de FSU (2013) et Lamar Jackson de Louisville (2016).

CJ Stroud, État de l’Ohio

Stroud a été le favori de Heisman pendant deux semaines en novembre après avoir réussi un total de 11 touchés lors de victoires spectaculaires contre Purdue et Michigan State. La défaite contre le Michigan – et l’affichage dominant de Hutchinson dans ce match – a mis fin aux chances de Stroud. Mais est-ce vraiment juste ? Stroud a tout de même complété 69,4% de ses lancers pour 394 verges, deux touchés et aucune interception dans la défaite. En fin de compte, Stroud aurait pu profiter d’un début d’année plus solide: OSU a eu du mal à sortir de la porte et le recrue de chemise rouge n’a pas atteint son rythme avant le début du jeu Big Ten en octobre.

Bryce Young, Alabama

Young serait le quatrième vainqueur Heisman de l’histoire du programme, mais le premier quart-arrière, après les demi offensifs Mark Ingram (2009) et Derrick Henry (2015) et le vainqueur de l’année dernière, le receveur large DeVonta Smith. Stroud a peut-être temporairement tenu la tête en novembre, mais Young a repris le Heisman en lançant pour 559 verges contre l’Arkansas, menant le Crimson Tide devant Auburn dans l’Iron Bowl et en marquant 421 verges lors du match de championnat SEC contre la Géorgie.

Young étant un possible vainqueur en fuite, la plus grande question avant samedi est de savoir combien il va parcourir le peloton.

Ordre de finition projeté

Young étant une valeur sûre à gagner, la wild card est Hutchinson, qui pourrait atteindre la deuxième place. Si Hutchinson et Stroud divisent les votes entre les sélectionneurs de l’empreinte Big Ten, Pickett pourrait arriver en deuxième position derrière Young.

1. Jeune

2. Hutchinson

3. Picket

4. Stroud

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Heisman Trophy 2021 : quelqu’un dépassera-t-il Bryce Young de l’Alabama