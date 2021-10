Qui remportera le Ballon d’Or ?

10/12/2021 à 13:08 CEST

Le 29 novembre, le Ballon d’Or 2021 sera nommé et ‘l’Équipe’ a déjà tenté de savoir qui seront les grands favoris pour remporter le précieux prix. Il y a cinq noms qui ont un avantage sur la liste des 30 que ‘France Football’, le magazine qui l’accorde, a annoncé il y a quelques jours : Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Karim Benzema et Jorginho.

L’Argentin continue de montrer au jour le jour qu’il est le meilleur au monde en termes de talent et, en plus, il a réussi à soulever la Copa América après toute une carrière à essayer de gagner quelque chose de grand avec l’absolu de l’Argentine. Les rivaux de niveau ne manqueront pas à ce combat pour soulever son énième Ballon d’Or. Cristiano Ronaldo, malgré son âge, ne descend pas de la course et Lewandowski, qui a battu le record de la ‘Torpedo’ Müller en Bundesliga et l’a remporté l’année dernière avec le Bayern affrontera.

Un autre des noms qui sonnent fortement est celui de Benzema. À Madrid, en effet, ils lancent depuis des semaines la campagne « Benzema Ballon d’Or ». La vérité est que le 2021 des Français, individuellement, est vraiment bon. À son talent indéniable, le Français a également ajouté la capacité de marquer qui lui avait tant été offerte tout au long de sa carrière. Le handicap, c’est qu’il n’a remporté que la Ligue des Nations, un trophée mineur.

Et enfin il y a Jorginho. Contrairement aux autres, le milieu de terrain de Chelsea vise ce que son club et son équipe ont remporté cette année. L’Italien est devenu la barre du champion de Chelsea de la Ligue des champions et de l’Italie de Mancini qui a remporté le championnat d’Europe. Il est l’un des meilleurs pivots du monde et a été à un excellent niveau, mais il n’atteint pas le potentiel des quatre autres favoris. Nous verrons enfin qui emmène le chat à l’eau.