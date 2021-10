Qui remportera le prix ? La star de Liverpool Mohamed Salah dépasse Jorginho en tant que troisième favori avec les stars anglaises Foden et Mount sur la liste des 30 joueurs aux côtés de Ronaldo de Man United et de l’as du PSG Messi

Treize stars de la Premier League ont figuré sur la liste des 30 candidats pour le Ballon d’Or 2021, le meilleur joueur du monde devant être couronné le 29 novembre.

Jorginho de Chelsea est le quatrième favori à décrocher la distinction selon les bookmakers, après avoir remporté la Ligue des champions, ainsi qu’à l’Euro 2020 avec l’Italie.

Jorginho a certainement eu la meilleure année en termes d’argenterie, remportant deux des plus gros prix du football

L’Italien a remporté le trophée du Championnat d’Europe quelques semaines seulement après sa victoire en Ligue des champions avec Chelsea

Il est rejoint dans les 30 derniers par ses coéquipiers des Blues Mason Mount, N’Golo Kante, Cesar Azpilicueta et Romelu Lukaku, tandis que le sextuple vainqueur Lionel Messi reste le favori.

L’attaquant du PSG a remporté la Copa America avec l’Argentine l’été avant de quitter Barcelone, et il est à nouveau rejoint dans les 30 derniers par le quintuple vainqueur et attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo.

Salah s’avère le meilleur au monde dans sa forme actuelle

Le joueur de la saison de Premier League Ruben Dias est sélectionné, tout comme ses coéquipiers de Manchester City Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez et Raheem Sterling.

Mohamed Salah de Liverpool a vu ses chances de gagner réduites après avoir affirmé qu’il était actuellement le meilleur joueur du monde.

Le trophée sera remis au Théâtre du Châtelet à Paris et est largement considéré comme la récompense individuelle la plus prestigieuse du jeu, France Football couronnant le meilleur joueur du monde chaque année entre 1956 et 2019.

Certains grands noms font la liste, mais certains jeunes aussi

Lewandowski s’est fait retirer le Ballon d’Or grâce à la pandémie, mais a toujours été nommé meilleur joueur de la FIFA après les victoires en Ligue des champions et en Bundesliga

Cette course s’est terminée l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, lorsque l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski semblait certain de ramasser son premier ballon d’or après avoir réussi un nombre impressionnant de 55 buts en 47 matchs au cours de la saison 2019/20.

Le Polonais a de nouveau fait les 30 derniers après 48 buts en 40 matchs la saison dernière et est le deuxième favori des bookmakers derrière Messi.

Quelqu’un peut-il empêcher Messi de remporter sa septième couronne? Les bookmakers ne le pensent pas

Messi et Ronaldo ont dominé le vote des récompenses depuis 2008, remportant 11 couronnes entre eux, seulement interrompus par une victoire de Luka Modric en 2018.

Le milieu de terrain croate fait à nouveau la coupe, rejoint par son coéquipier du Real Madrid Karim Benzema, ainsi que les stars de la Liga Luis Suarez (Atletico Madrid), Gerard Moreno (Villarreal) et Pedri (Barcelone).

Ballon D’or : cotes de paris (selon Sky Bet)

Lionel Messi – 8/13 (favori)

Robert Lewandowski – 5/2

Mohamed Salah – 6/1

Jorginho – 7/1

Karim Benzema – 16/1

N’Golo Kanté – 20/1

Cristiano Ronaldo – 25/1

Kevin De Bruyne – 33/1

Kylian Mbappé – 33/1

Neymar – 33/1

Romelu Lukaku – 40/1

Bruno Fernandes – 50/1

Erling Haaland – 50/1

Giorgio Chiellini – 50/1

Harry Kane – 50/1

Simon Kjaer – 50/1

Gianluigi Donnarumma – 66/1

Raheem Sterling – 66/1

Ruben Dias – 66/1

Luis Suarez – 80/1

Monture maçon – 80/1

Paul Pogba – 80/1

Leonardo Bonucci – 100/1

Luka Modric – 100/1

Pédri – 100/1

Phil Foden – 100/1

Lautaro Martinez – 150/1

Riyad Mahrez – 150/1

Nicolo Barella – 200/1

César Azpilicueta – 250/1

Gérard Moreno – 250/1