Qui rentrera à la maison pendant les dates de la ville natale ? (SONDAGE) ⋆ 10z viral

Après trois éliminations émotionnelles dans l’épisode du 19 juillet (Brendan, Mike P. et Andrew) de The Bachelorette, Katie Thurston est à ses quatre derniers hommes. La finale approchant à grands pas, Katie a encore quelques gars à lâcher avant de choisir son futur fiancé.

La promo de Hometown Dates promet beaucoup de drame et de chagrin, avec un gars potentiellement parti avant la cérémonie des roses. “Tout ce que je cherche, c’est d’être amoureux et de trouver ma personne”, dit Katie dans la promo, “et il est très possible que ma personne vienne de partir.”

Lisez notre argument pour expliquer pourquoi chacun des quatre gars restants pourrait dire au revoir dans l’épisode de la semaine prochaine, et votez pour qui, selon vous, rentrera chez lui dans le sondage ci-dessous !

Grégoire

Greg et Katie ont eu une forte connexion émotionnelle et physique tout au long de la saison. Il a été un favori depuis que la première impression a augmenté et le premier rendez-vous en tête-à-tête dans les épisodes 1 et 2. Greg a toujours été un peu anxieux quand il s’agissait de sortir avec les autres gars, bien qu’elle l’ait assuré à son sujet. sentiments. Avec Katie étant si proche d’un engagement avec l’un des gars, Greg pourrait s’inquiéter que ses sentiments pour lui ne soient pas aussi forts que les siens pour elle. Nous avons vu dans d’autres promos qu’un combat entre les deux se prépare, et la pression de Hometowns pourrait être le point de rupture de la paire. « Qui se soucie de la rose ou qui est renvoyé chez lui cette semaine ? Si ce n’est pas réel, ce n’est pas réel », explique Greg dans la promo de mi-saison. La semaine prochaine pourrait-elle être la fin de la route pour Greg ?

Blake

Après avoir rejoint la mi-saison dans l’épisode 4, l’ancien ancien de Bachelorette Blake est rapidement devenu un concurrent sérieux. Son rendez-vous en tête-à-tête avec Katie a prouvé que les deux partagent de nombreuses similitudes, et leur forte connexion physique aide sûrement. Voyant à quel point elle était blessée après avoir renvoyé Connor B. chez lui dans l’épisode 6, Blake a sorti un tour d’une comédie romantique et l’a réconfortée en se tenant devant sa fenêtre avec une radio au-dessus de sa tête. Charmée, Katie l’a invité dans sa chambre et les deux ont eu toute une séance de maquillage. Dans l’épisode de lundi, Blake a avoué à Katie qu’il n’était pas encore amoureux d’elle, “mais avec la façon dont ça se passe, c’est foutrement inévitable.” En entrant dans Hometowns, Blake pourrait-il regretter ses aveux ? Compte tenu de la force de la paire, cette révélation pourrait peut-être les faire reculer de quelques pas. L’un des membres de la famille ou des amis de Blake en visite pour Hometowns lui demande dans l’aperçu de mi-saison s’il pense que l’un des autres gars a dit «Je t’aime» et si Katie le leur a dit. Sera-t-il capable de dire à Katie qu’il l’aime, ou son retard sera-t-il sa perte ?

Justin

Tout au long de la saison, Justin a toujours été l’un des gars avec qui Katie se sentait le plus à l’aise. Leur relation s’est encore renforcée lors de leur rendez-vous en tête-à-tête dans l’épisode 6. Au cours d’un faux mariage, les deux ont eu la chance de dire ce qu’ils ressentaient l’un pour l’autre dans un cadre privé et intime. Dans la promo de l’épisode 8, Justin est le seul dont le membre de la famille/ami en visite pour Hometowns est montré. Justin lui dit qu’ils ne se sont pas encore dit « je t’aime », ce à quoi son membre de la famille/ami lui dit qu’il est encore temps de le dire. Comme tout fan de Bachelor Nation le sait, les villes natales peuvent créer ou briser des relations. Y a-t-il une chance que les visiteurs de la ville natale de Justin s’inquiètent pour Katie ? En plus du fait qu’ils n’ont pas encore dit “Je t’aime”, une tempête de drame pourrait se diriger vers Justin.

Michael

Le père célibataire Michael a toujours été un amoureux depuis le début de la saison. Sa connexion avec Katie est très pure et émotionnelle. Il voit continuellement leur relation à travers un prisme réaliste, pensant toujours à la façon dont Katie pourrait s’intégrer dans sa vie avec son fils, James. Depuis le deuxième rendez-vous en tête-à-tête avec Katie, il était clair que Michael allait aller loin. Les villes natales de la semaine prochaine seront très importantes pour Michael, car il verra si Katie pourra vraiment travailler dans sa vie et avec son fils. Comme le dit Michael dans l’aperçu de mi-saison, “Mon fils est ce que j’aime le plus.” En discutant par vidéo avec son fils, James dit que son père ne veut peut-être pas le voir pour le moment. La promo poursuit en montrant une conversation entre Michael et Katie, avec lui disant: “Cela m’a juste déchiré. Je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Puisqu’il n’y a jamais eu de drame entre Michael et Katie jusqu’à présent, il y a peu de raisons pour qu’elle choisisse de le laisser partir. Peut-être qu’il fera passer les besoins de son fils en premier et décidera de partir pour le bien de sa famille.

