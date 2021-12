Qui reste ? Projection du tableau de profondeur Lions pour la semaine 14

Après avoir été littéralement en proie à des maladies et des blessures toute la semaine, les Lions de Détroit ont été contraints de faire une rafale de changements d’alignement juste un jour avant d’affronter les Broncos de Denver.

Au cours des cinq derniers jours, l’équipe a dû placer le centre Evan Brown, le porteur de ballon Jamaal Williams, la sécurité Tracy Walker et les demi de coin Bobby Price, Mark Gilbert et Ifetu Melifonwu sur la liste Réserve/COVID-19.

Les Lions ont également exclu le porteur de ballon D’Andre Swift, ainsi que les secondeurs Julian Okwara et Jalen Reeves-Maybin. L’ailier rapproché TJ Hockenson est douteux à jouer et 12 autres joueurs sont répertoriés comme douteux.

Pour compenser, les Lions ont dû élever sept joueurs de leur équipe d’entraînement pour combler les énormes trous de leur alignement.

Avec tous ces mouvements, les fans des Lions demandent « Qui reste-t-il ? »

Les quarts-arrière

(Photo AP/Paul Sancya)

Entrée: Jared Goff

Réserves : Tim Boyle, David Blough

Goff était l’un des nombreux joueurs touchés par le virus de la grippe qui circulait à Allen Park, mais il est bon d’affronter les Broncos. Boyle sera son principal remplaçant et Blough fournit une assurance supplémentaire, bien que les fans devraient espérer qu’ils n’auront pas à voir le terrain.

Les porteurs de ballon

Entrées: Jermar Jefferson, Godwin Igwebuike, Jason Cabinda (FB)

Réserve : Craig Reynolds

Les Lions ont réussi avec le doublé de Swift et Williams toute la saison. Désormais incapables de jouer tous les deux dimanche, ils devront compter sur trois porteurs de ballon très inexpérimentés.

Igwebuike et Jefferson ont été extrêmement efficaces sur des touches limitées, mais nous n’avons pas encore vu ce qu’ils peuvent faire lorsqu’ils sont les arrières vedettes. Reynolds a fait un spectacle lors de la pré-saison, mais a un grand total de sept verges de mêlée au cours de cette carrière de trois ans dans la NFL.

Cabinda pourrait également voir un rôle accru car il s’est entraîné à la fois comme arrière et ailier rapproché cette saison.

Récepteurs larges

Raj Mehta-USA AUJOURD’HUI Sports

Entrées: Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds, Kalif Raymond

Réserves : Trinity Benson, KhaDarel Hodge, Tom Kennedy

Le seul groupe de positions non affecté par les blessures ou les maladies chez les Lions est celui des receveurs larges.

St. Brown a sûrement mérité le rôle de titulaire après sa performance victorieuse le week-end dernier. Reynolds et Raymond ont également été utiles en tant que partants au cours des dernières semaines.

Benson, Hodge et Kennedy devront intensifier leur action lorsqu’ils entreront en attaque. Sans une solide écurie de porteurs de ballon, attendez-vous à ce que les Lions passent plus souvent, ce qui signifie que plus de récepteurs larges sont sur le terrain.

Extrémités serrées

Scott Galvin-USA AUJOURD’HUI Sports

Entrée: Brock Wright

Réserves : Shane Zylstra, Jason Cabinda

Wright a marqué son premier touché en carrière dimanche dernier et maintenant il assumera le rôle de titulaire à l’extrémité rapprochée tandis que TJ Hockenson fait face à une blessure. La recrue non repêchée a été principalement utilisée comme ailier rapproché de blocage, mais devra maintenant effectuer quelques jeux en tant que récepteur.

Zylstra a été appelé de l’équipe d’entraînement et servira de renfort et de bloqueur supplémentaire en attaque. Comme mentionné précédemment, Cabinda a travaillé avec les extrémités serrées, alors ne le comptez pas pour prendre des clichés à la position.

À la rigueur, les Lions pourraient également utiliser le secondeur Rashod Berry, qui a joué l’ailier rapproché pour l’Ohio State tout au long de sa carrière universitaire.

Ligne offensive

(Photo AP/Rick Osentoski)

Entrées: LT Taylor Decker, LG Jonah Jackson (douteux – maladie), C Ryan McCollum, RG Halapoulivaati Vaitai (douteux – maladie), RT Penei Sewell (douteux – épaule/maladie)

Réserves : T Will Holden, G Tommy Kraemer, T Matt Nelson (discutable – cheville)

Il n’y a pas d’enrobage pour ça ; la profondeur de la ligne offensive des Lions est épouvantable. Avec trois partants répertoriés comme douteux, les Lions ont à peine assez de joueurs à combler si ces trois-là ne peuvent pas jouer.

En tant que seul centre à gauche sur l’alignement, la recrue non repêchée McCollum prendra le départ. Il a pris quelques clichés au centre cette saison et a tenu le coup. Espérons qu’il a l’air tout aussi capable quand il est obligé de jouer chaque snap en attaque.

Ligne défensive

les Lions

Entrées: DE Michael Brockers (douteux – genou/maladie), NT Alim McNeill (douteux – maladie), DE Nick Williams (douteux – maladie)

Réserves : DE Levi Onwuzurike (douteux – maladie), NT John Penisini (douteux – maladie), DE Bruce Hector

C’est une pensée terrifiante que le seul joueur de ligne défensive en pleine santé à Detroit est Hector, qui vient d’être rappelé de l’équipe d’entraînement.

Les cinq autres joueurs de ligne des Lions ont fait face à la grippe cette semaine mais, espérons-le, seront sur le terrain dimanche. Tout comme avec la ligne offensive, la profondeur est mince et cela pourrait être un handicap. Bien que l’équipe ait des secondeurs externes qui pourraient aider à la position, beaucoup d’entre eux ont également été confrontés à des problèmes de santé.

Tackle Matt Nelson a également joué en ligne défensive à l’université et pourrait être un joueur d’urgence si nécessaire.

Secondeurs

(Photo AP/Tony Ding)

Entrées: OLB Charles Harris (discutable – maladie), ILB Alex Anzalone, ILB Derrick Barnes, OLB Austin Bryant (discutable – épaule)

Réserves : OLB Rashod Berry, OLB Jessie Lemonier, ILB Anthony Pittman, ILB Josh Woods,

Les secondeurs des Lions semblent être une autre unité qui s’est relativement bien déroulée. Harris devrait être autorisé à jouer, mais Bryant reste un grand point d’interrogation alors qu’il fait face à une autre blessure. Anzalone et Barnes seront les partants incontestés de ce groupe aux deux rôles internes.

Pittman s’est entraîné à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des postes de secondeur tandis que Woods a déjà vu une bonne part de clichés chez le secondeur intérieur cette saison. Bolton a été appelé de l’équipe d’entraînement, mais n’a aucune expérience en saison régulière malgré le fait qu’il ait joué dans la ligue pendant près de trois saisons entières. Berry et Lemonier ont tous deux vu leurs premiers snaps en défense dimanche dernier et sont des pièces de profondeur très brutes à avoir si Bryant ne peut pas jouer.

L’arrière Jason Cabinda était secondeur à son époque à Penn State et a également commencé sa carrière dans la NFL à ce poste. Si la profondeur est mince, il devra peut-être jouer dans les deux sens dimanche.

Les arrières défensifs

les LionsEntrées: CB Amani Oruwariye, CB Jerry Jacobs, N.-B. Nickell Robey-Coleman, FS Dean Marlowe, SS Will Harris

Réserves: CB Corey Ballentine, CB Parnell Motley, FS CJ Moore, FS Jalen Elliott

Alors que les partants au cornerback sont les mêmes que pendant la majeure partie de la saison, chaque joueur de profondeur qu’ils ont est soit sur IR, soit sur la liste de réserve/COVID-19. Pour cette raison, Ballentine et Motley ont été appelés sur la liste active de l’équipe d’entraînement.

Alors que Harris avait commencé à nickel au cours des derniers matchs et que Marlowe a vu le plus de représentants en sécurité, il serait plus logique pour les Lions de les faire bouger tous les deux. En tant que meilleure option en matière de sécurité, Harris jouerait probablement une sécurité forte tandis que Marlowe passerait à la sécurité libre.

Au nickel, le joueur le plus expérimenté à ce poste est Robey-Coleman, qui vient également d’être rappelé de l’équipe d’entraînement. Ancien partant pour les Bills, les Rams et les Eagles, il devrait être le premier nom sur le tableau de profondeur pour le rôle de défenseur des machines à sous.

Il convient de noter que le porteur de ballon Godwin Igwebuike a initialement signé avec Detroit en tant que sécurité solide. Il a joué en sécurité pendant quatre ans à Northwestern et avait rebondi dans la ligue à cette position depuis 2018. Bien que cela soit peu probable, il peut être considéré comme une option d’urgence dans le champ arrière défensif.

Spécialistes

David Reginek-USA AUJOURD’HUI Sports

Entrées: K Riley Patterson (douteux – maladie), P Jack Fox, LS Scott Daly

Réserves : Aucune

Ce trio restera l’unité de départ. Bien que Patterson soit discutable à jouer, les Lions n’ont pas élevé le botteur Aldrick Rosas de l’équipe d’entraînement. À moins qu’ils ne soient confiants dans le fait que Fox gère également les tâches de coup de pied, il est sûr de dire que Patterson jouera.

